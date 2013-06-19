جزئیات بازگشت 5 شرکت نفتی اروپایی به ایران

رشید سیدیان امروز در گفتگو با مهر درباره جزئیات بازگشت این پنج شرکت بزرگ اروپایی به صنعت پالایش نفت ایران، گفت: از دو سال گذشته به دلیل اعمال تحریم های بین المللی پنج شرکت بزرگ اروپایی از انجام تعهدات خود در قبال راه اندازی واحدهای مختلف فرآیندی طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند خودداری کردند.



مجری طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی شازند با تاکید بر اینکه از دو سال گذشته و با عدم حضور این شرکت های اروپایی، عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای پیچیده فرآیندی پالایشگاه توسط متخصصان ایراین انجام شد، تصریح کرد: بر این اساس واحدهای تصفیه نفتا، سی.سی.آر، آر.اف.سی.سی، تصفیه گازمایع، آر.سی.دی، تصفیه نفت سفید، بنزین، تولید هیدروژن، بازیافت پروپیلن و بازیافت گوگرد به طور کامل راه اندازی شد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حتی در این مگا پروژه نفتی برای نخستین بار از دانش فنی بومی ایزومریزاسیون استفاده شده است، اظهار داشت: راه‌اندازی و پیش راه‌اندازی و در نهایت بهره برداری از 12 واحد پیچیده فرآیندی شگفتی شرکت‌های خارجی و اروپایی را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: این شرکت های اروپایی اخیرا و به طور رسمی خواستار مشارکت و ارائه خدمات فنی و مهندسی به یک طرح عظیم پالایشگاهی در دست ساخت ایران شده اند.



وی با بیان اینکه افزایش توان فنی ایران در راه اندازی این واحدهای فرآیندی منجر به افزایش قدرت چانه زنی صنعت پالایش نفت کشور شده است، اظهارداشت: بر این اساس با وجود اعمال تحریم ها، این شرکت های اروپایی خواستار مشارکت مجدد در طرح های جدید پالایشگاهی ایران شده اند.



سیدیان در پایان با اعلام اینکه راه اندازی این پروژه جدید نفتی علاوه بر افزایش تولید بنزین و گازوئیل دستاوردهای متعدد فنی برای کشور به همراه داشته است، خاطرنشان کرد: از مدیریت دانش بومی کسب شده در این پروژه به منظور ساخت بومی و ملی سایر طرح‌های جدید پالایشگاهی استفاده خواهد شد.



به گزارش مهر، طرح توسعه فاز دوم پالایشگاه نفت امام خمینی سال گذشته به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت که راه اندازی مجتمع بنزین سازی RFCC این واحد پالایشگاهی به عنوان بزرگترین مجتمع بنزین‌ساز خاورمیانه و جهان است.



در مجموع با اجرای طرح توسعه فاز دو پالایشگاه نفت امام خمینی شازند در کنار ارتقای کیفیت، حذف گوگرد و افزایش عدد اکتان بنزین و تولید فرآورده‌های جانبی، ظرفیت تولید روزانه گازمایع به 3 میلیون لیتر و بنزین سوپر به 3.6 میلیون لیتر افزایش می یابد.



همچنین افزایش ظرفیت تولید روزانه بنزین معمولی به 12.3 میلیون لیتر، تولید روزانه نفت سفید به 6 میلیون لیتر، گازوئیل کم گوگرد به 8.5 میلیون لیتر از دیگر دستاوردهای کمی این طرح پالایشگاهی است.



از سوی دیگر همزمان با افزایش تولید محصولاتی با ارزش افزوده و کاهش تولید نفت کوره از 6 به 2.4 میلیون لیتر در روز، برای نخستین بار با بهره‌برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند، اولین واحد پتروپالایشگاهی ایران با ظرفیت تولید روزانه 1.2 میلیون لیتر پلی‌پروپیلن راه اندازی شده است.