به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی و غیبت شرکت‌های اروپایی و آسیایی بزرگترین مجتمع تولید بنزین جهان از ته مانده‌های برج تقظیر با ظرفیت تولید روزانه 8 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا به طور رسمی افتتاح خواهد شد.



بر این اساس فردا پنج شنبه 24 اسفند ماه با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، مجتمع RFCC پالایشگاه نفت شازند به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد که علاوه بر خودکفایی کامل ایران در تولید بنزین و توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها، محصولات نفتی دیگر با استانداردهای روز جهان هم به سبد پالایشگاهی کشور افزوده می‌شود.

بزرگترین مجتمع بنزین جهان به تولید رسید



رشید سیدیان امروز در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی و آغاز تولیددر مجتمع بنزین سازی RFCC پالایشگاه نفت شازند، گفت: در حال حاضر واحد RCD به عنوان تامین کننده خوراک مجتمع RFCC به طور کامل راه اندازی شده و در مدار بهره برداری قرار گرفته است.



مجری طرح توسعه پالایشگاه شازند با اعلام اینکه با راه اندازی واحد RCD حدود 93 هزار بشکه ظرفیت جدید پالایشگاهی در کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: هم اکنون خوراک مورد نیاز مجتمع RFCC توسط واحد RCD تولید و در مخازن ذخیره سازی شده است.



این مقام مسئول با بیان اینکه با غیبت شرکت‌های خارجی تست و آزمایش تمامی واحدهای فرآیندی توسط متخصصان و دانشمندان داخلی انجام شده است، بیان کرد: با بهره برداری از این مجتمع روزانه بیش از 8 تا 8.3 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپائی به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود.



سیدیان با تاکید بر اینکه با بهره برداری از این مجتمع عظیم امکان تولید پاک ترین بنزین جهان فراهم می‌شود، یادآور شد: همچنین با اجرای فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه شازند برای نخستین بار لیسانس ایزومریزاسیون توسط متخصصان ایرانی بومی سازی و انحصاری خارجی‌ها خارج شد.



مجری طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند با اعلام اینکه با بهره برداری از این طرح ظرفیت پالایش نفت کشور به 250 هزار بشکه در روز رسید، تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی با اجرای برخی از پروژه های تکمیلی ظرفیت پالایش نفت در پالایشگاه شازند به 300 هزار بشکه در روز افزایش یابد.



وی با یادآوری اینکه در این پروژه برای نخستین بار واحدهای فرآیندی RCD و RFCC به‌منظور تولید بنزین و گازوئیل از ته مانده‌های برج تقطیر راه اندازی شده است، تاکید کرد: با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید بنزین معمولی و سوپر با استاندارد یورو5 اروپا حدود 12 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.



سیدیان با اشاره به کاهش گوگرد موجود در ترکیب فرآورده های نفتی به 40 و 20 پی.پی.ام بیان کرد: با جداسازی گوگرد از ترکیب فرآورده‌های نفتی ظرفیت تولید گوگرد در پالایشگاه شازند از 60 به 700 تن در روز افزایش می یابد.



این مقام مسئول همچنین از افزایش 4 برابری تولید گازمایع پالایشگاه از 500 به 2 هزار تن خبر داد و با اشاره به افزایش تولید گازوئیل با استاندارد یورو 5 به 9 میلیون لیتر در روز یادآور شد: ظرفیت تولید نفت سفید به 6 میلیون لیتر افزایش و تولید نفت کوره از 6 به 2.4 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.



به گزارش مهر، در این طرح نفتی شرکت ساینوپک چین مشارکت داشت، اظهار داشت: همچنین در طراحی بنیادی این پروژه شرکت JGC ژاپن، در تامین لیسانس شرکت های اکسنس، تکنیپ فرانسه، UOP و KTI مشارکت داشته اند.



ایران تولید بنزین از قیر را آغاز کرد



در کنار افزایش ظرفیت تولید و بنزین با استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا و خودکفائی در تولید این محصول نفتی پرطرفدار، راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند دستاوردهای زیست محیطی و اقتصادی متعددی را نصیب کشور در شرایط تحریم خواهد شد.



از این رو فردا پنج شنبه 24 اسفند ماه اولین پترو پالایشگاه نفت ایران همزمان با بهره برداری و افتتاح مجتمع RFCC راه اندازی خواهد شد به طوری‌که با راه اندازی این واحد محصولی با ارزش افزوده اقتصادی همچون پروپیلن با ظرفیت 1.2 میلیون لیتر در روز به سبد پالایش نفت ایران افزوده می شود.



کاهش و حذف تدریجی گوگرد از ترکیب فرآورده‌های نفتی و افزایش تولید گوگرد از 60 تن فعلی به 700 تن در روز به جای سوختن و ایجاد آلایندگی در آسمان کلان‌شهرهای کشور، تولید سوخت انواع هواپیماها و بالگردها با آخرین استاندارد "یاتا"، افزایش عدد اکتان و مدیریت مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل از مهمترین دستاوردهای این پروژه جدید پالایشگاهی است.



به گزارش مهر، با این وجود منحصر به فردترین ویژگی عملیاتی این پروژه تولید بنزین و گازوئیل پاک از ضایعات و ته‌مانده‌های نفتی در برج های تقطیر پالایشگاهی است به‌عبارت دیگر با افتتاح مجتمع RFCC به جای تولید قیر و نفت کوره از ته مانده‌های نفتی، بنزین یورو 5 استحصال خواهد شد.