رئیس جمهوری منتخب ایران مواضع هسته ای سختی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری "رویترز" در مطلبی مدعی شد سال ها قبل از اینکه "حسن روحانی" به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شود بر این اعتقاد بود که اگر ایران مانند برزیل وپاکستان از فناوری هسته ای صلح آمیز بر خوردار شودجهان مجبور خواهد شد تا با ایران تعاملی توام با احترام داشته باشد.

در این مطلب آمده است امروز حسن روحانی می گوید که می خواهد تعامل سازنده ای را با جهان دنبال کند و مذاکرات فعالتری درباره مسائل هسته ای داشته باشد.

این خبرگزاری به نقل از برخی دیپلمات های غربی که شناخت نزدیکی از حسن روحانی در جریان مذاکرات هسته ای ایران و غرب بین سال های 2003 تا 2005 دارند نوشته است که وی در دفاع از برنامه هسته ای ایران سختگیر است و همواره در دوره ای که او مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران بوده است تعهد زیاد و محکمی به برنامه هسته ای ایران داشته است.

در ادامه این مطلب آمده است حسن روحانی در زمان مسئولیت خود در شورایعالی امنیت ملی همواره تاکید کرده است که ایران تحت هیچ شرایطی قصد ساخت سلاح اتمی را ندارد.

در ادامه این مطلب ادعا شده است که دکتر روحانی همیشه سعی کرده است که غرب را در عمل انجام شده ای قرار دهد تا غرب توانمندی های ایران در زمینه غنی سازی را به رسمیت بشناسد و همواره الگوی پاکستان را از منظر مثبت مطرح کرده است.

این خبرگزاری به نقل از دکتر روحانی می نویسد: اگر غرب روزی ببیند که ایران چرخه سوخت هسته ای را کامل کرده و دارای تکنولوژی هسته ای است در آن صورت وضعیت تغییر خواهد کرد.