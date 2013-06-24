نمایشگاه فرش‌ و تابلو فرش دستباف در بجنورد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحسن شجاعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از گشایش نخستین نمایشگاه فرش‌ و تابلو فرش دستباف نفیس همزمان با نیمه شعبان در محل تالار ارغوان بجنورد خبر داد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت سه روز برپا خواهد بود، اظهار داشت: در این نمایشگاه فرش و تابلو فرش‌های نفیس از تبریز، اصفهان و قم به معرض فروش و نمایش گذاشته شده است.

شجاعی با اشاره به اینکه نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف خراسان شمالی در فضایی به مساحت 200متر برپا شده است، افزود: عرضه فرش در این نمایشگاه با ضمانت مادم‌العمر و تابلو فرش نیز با ضمانت یک ساله انجام می شود و برای خرید علاقه مندان و بازدیدکنندگان نیز تخفیف هایی در نظر گرفته شده است.

وی با یادآوری اینکه مجموعه گردشگری ارغوان در هفت کیلومتری شرق بجنورد در حاشیه محور منتهی به بوستان ملی باباامان قرار دارد، عنوان کرد: علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه و خرید محصولات از ساعت 10 صبح الی 22 شب به این مجموعه گردشگری مراجعه نمایند.