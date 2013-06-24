دولت احمدی نژاد پاک ترین دولت تاریخ ایران است/ خیلی سیاست نمی فهمم/ خاک پای نوکر رده نهم امام زمان باشم بالاترین افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد بعدازظهر امروز در همایشی با عنوان گرامیداشت سوم تیر که در تالار سیدالشهدا واقع در میدان هفتم تیر تهران برگزار شد ضمن گرامیداشت میلاد امام زمان (عج) گفت: در روز میلاد امام زمان بهترین سخن، سخن از امام است، دوستان لطف کرده اند عباراتی درباره من بکار بردند که من عرض می کنم چقدر از این عبارات درباره من درست است.

وی افزود: من این حداقل را می دانم نه تنها در روز ولادت امام بلکه هر روز ذکر، دل و اندیشه ما باید به سمت امام و در خدمت امام باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: انسان بالاترین موضوع هستی است. خدا همه عالم را برای انسان خلق کرد.

وی با بیان اینکه زندگی انسان سه مرحله دارد خاطرنشان کرد: مرحله اول از روز ازل تا ورود به این دنیا، مرحله دوم زندگی این دنیا و مرحله سوم پس از این دنیا تا ابد است.

احمدی نژاد گفت: خدا وقتی انسان را وارد حیات این جهان کرد او را در پائین ترین مرحله یعنی خاک قرارداد اما یک ماموریت بسیار بزرگ بر دوش انسان گذاشت.

وی افزود: ماموریت انسان این است که اولا خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد، خدا انسان را برای خود خلق کرد و خواست ظرفی خلق کند که تجلی اسماء و صفات خدا شود؛ از خاک تا خدا بالا رفته و یک سیر کمالی بی انتها را در این عالم آغاز کند.

احمدی نژاد ادامه داد: خدا به انسان اجازه انتخاب داد اگر اجازه انتخاب و اختیار نباشد کمال، رشد و بالندگی بی معناست.

وی افزود: خدا به انسان ماموریت داد که یک راه کمالی را به سمت قله های انسانیت طی کند.

رئیس جمهور با اشاره به ماموریت دوم انسان عنوان کرد: ماموریت دوم انسان این است که در همین کره خاکی زندگی سعادتمند و سرشار از زیبایی مبتنی بر عشق، عقلانیت و عدالت که موجب کرامت انسان و ظرف شکوفایی انسان و تعالی اوست را برپا کند؛ انجام این ماموریت نیازمند عوامل و لوازمی است.

احمدی نژاد گفت: اول نیازمند الگو است، باید کسی باشد که در قله بوده و بعد ما را دعوت به قله کند، نیازمند راه ، راهنما و کسی است که خود تجلی اسماء الهی در این عالم باشد و الا هر کسی در یک مسیر و به یک سمتی حرکت می کند و مقصد از خلق انسان محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ما نیازمند امام هستیم، امام بالاترین هدیه خدا به عالم هستی و واسطه فیض است خاطرنشان کرد: 14 نور پاک در بالاترین مرتبه و واسطه نزول همه لطف و نعمت الهی هستند که اولین آن حیات است، عالم هر چه دارد به واسطه این 14 نور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمدن ما به این جهان به عشق دیدن روی انسان کامل امام عصر(عج) است تاکید کرد: ماموریت همه پیامبران این بوده که انسانها را با مفهوم امام آشنا کنند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ما برای آشنا شدن با مفهوم امام وارد این جهان شدیم چون او در قله است و همه کمالاتی که ما می خواهیم به آن برسیم در اوست.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین خیانت شیطان به انسان این بود که از ابتدا ذهن و دل انسانها را از مفهوم امام منحرف کرد گفت: من خیلی سیاست نمی فهمم ولی هر کس جز امام در دنیا چنین ادعایی کند یک دروغگوی بسیار بزرگ است هر کس هر چه دارد از وجود امام است.

رئیس جمهور ادامه داد: تنها راه سعادت، رسیدن به امام و استقرار حاکمیت امام در جهان است، تنها کسانی در مسیر کمال هستند که در راستای رسیدن به این هدف تلاش می کنند.

احمدی نژاد با بیان اینکه بدون امام وحدت، آرمان ، انسانیت و هدف بی معناست خاطرنشان کرد: بزرگترین دشمنی دشمنان بشریت با امام است، کسی که در دلش عشق امام نباشد و زندگی اش بر مدار امام قرار نگیرد فرقی نمی کند کجا باشد به خدا قسم دور کعبه بگردد یا در میکده باشد فرقی نمی کند.

وی گفت: اگر یک گل می شکفند به واسطه وجود امام است، اگر یک مادر به فرزند خود مهر می ورزد ناشی از امام است، راهی جز امام برای جاری شدن خوبی ها و زیبایی ها در عالم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد عددی نیست، به خدا اگر من خاک پای نوکر رده نهم امام زمان باشم این برایم بالاترین و ابدی ترین افتخار است ادامه داد: بالاترین افتخار ما این است که نوکر نوکرهای امام زمان هستیم که شما جزء نوکرهای امام زمان هستید.

احمدی نژاد تصریح کرد: بعضی دوستان در تحولات اجتماعی و سیاسی دچار نگرانی یا دلخوری شده و یا رگه هایی از یاس در آنها بوجود می آید در حالی که در اندیشه مهدوی دلخوری، ناراحتی و یاس و از این حرفها مطلقا راه ندارد.

وی با اشاره به اینکه ما برای رسیدن به قله و رسیدن به حکومت جهانی در ابتدای راه هستیم عنوان کرد: یک میعادگاه و نقطه موعود است که ما باید به آن برسیم؛ بعضی خیال می کنند باید خیلی حوادث اتفاق بیفتد، جنگ راه افتاده و خون بریزد، امام هم که آمد شمشیر را بر می دارد و آنقدر می کشد که خون به رکاب اسبش برسد اما من فکر می کنم این حرف ساخته پدر جد رئیس رژیم صهیونیستی است.

رئیس جمهور ادامه داد: امام مظهر عشق به خداست، اگر قرار بود با شمشیر و زور حاکم شوند امیرالمومنین و پیامبر بودند و این کار را می کردند ولی این گونه نیست ، جامعه بشری باید به جایی برسد که ضرورت حضور امام را بطلبد. امام جامعه فهیم و عاشق ارزشهای الهی می خواهد.

احمدی نژاد گفت: به عنوان یک برادر کوچکتر شما که بیش از 100 کشور دنیا را دیدم و با گروههای مختلف صحبت کرده ام می خواهم بگویم به لطف خدا و امام زمان جامعه بشری با سرعت روزافزون به سمت نقطه موعود در حال حرکت است.

وی افزود: تحولات سیاسی در حال شکل گیری است، عده ای می آیند و دست اندازهایی درست می کنند مثل کسی که زورش نمی رسد و یواشکی باد چرخ را خالی می کند این کار ممکن است سرعت را کم کند ولی مانع آن نمی شود.

رئیس جمهور با اشاره به اتهاماتی که به این دولت زده می شود افزود: در تاریخ ایران نداشتیم که این همه توهین و اهانت علیه یک دولت انجام شود اما ما یک کلمه می گوییم و آن اینکه این سینه را برای هر نوع سرنیزه آماده کرده ایم و محال است خلاق حقوق ملت حرفی بزنیم.

وی ادامه داد: دولت احمدی نژاد پاک ترین دولت تاریخ ایران است.

رئیس جمهور گفت: در سال 89 که سفری به لبنان داشتیم رئیس رژیم صهیونیستی یک ماه قبل از آن در سخنرانی گفته بود ما باید کاری کنیم که اسم احمدی نژاد به ننگ تبدیل شود، کاری کنیم که در ایران کسی حاضر نشود کنار احمدی نژاد بایستد ، با او عکس بیاندازد و یا از وی حمایت کند.

احمدی نژاد گفت: شهریور سال گذشته که به نیویورک سفر کرده بودیم معاون کشوری که سازمان ملل در آن در اسارت است در سخنرانی گفته بود ما خوب جلو رفته بودیم، داشتیم ایران را به گوشه رینگ می بردیم اما یک دفعه یک عده آمدند و در دنیا راه افتادند و آمریکا را منزوی کردند؛ حقانیت حق هسته ای ایران را به اثبات رساندند به همین خاطر تصمیم گرفتیم از درون آن را بزنیم و یک سال و نیم است توانسته ایم آن را مهار کنیم.

وی گفت: سه ماه بعد مشاور امنیت آن کاخ معروف عین این حرف را زد و گفت: من به شما اطمینان می دهم که احمدی نژاد نابود خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه احمدی نژاد کسی نیست، یک قطره از اقیانوس بی کران ملت است تصریح کرد: افتخار ما به این است که زیر بار زور نمی رویم ، شما کور خوانده اید ما یک اربابی داریم که وقتی ارباب ما آمد به اتفاق او می آییم و حال شما را می گیریم.

احمدی نژاد افزود: گفتند جمعی از خادمان و پاکان را حذف کردند، خیلی ها در کشور غصه دار شدند و چقدر تماس گرفته و اظهار نگرانی کردند؛ من تشکر می کنم اما هر وقت خواستید غصه بخورید و دلتان شکست برای یک حقیقت دیگر غصه بخورید.

وی گفت: مگر باور نداریم که امام زنده و حاضر است و حق حکومت جهانی مال اوست، 1170 سال است که امام را خانه نشین کرده و او را حذف کردند، چند صد سال است که می گوییم عاشق امام هستیم آیا ماموریت عاشقان امام جز برگرداندن امام به قدرت است؟!

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مظلوم ترین مظلوم عالم در تاریخ امام است گفت: انقلاب اسلامی برای بازگرداندن امام به راس قدرت جهانی شکل گرفت، بالاترین غصه آن است که این ماموریت به فراموشی سپرده شود که البته به فضل الهی چنین نخواهد شد، راه روشن است.

احمدی نژاد در پایان عنوان کرد: به فضل الهی خیلی زود خواهد بود که کاخ های سرخ و سفید بر سر اربابان آن فرو ریخته و پرچم نجات انسان بر همه عالم برافراشته شود.