به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برگزاری نمایشگاه استان ایلام صبح چهارشنبه در این آیین در پارک چغاسبز شهر ایلام گفت: به مناسبت گرامیداشت دهم تیرماه سالروز آزادسازی مهران و هفته پایداری نمایشگاه سراسری صنایع دستی و سوغات محلی در ایلام گشایش یافته است.

بختیاری افزود: نمایشگاه سراسری صنایع دستی وسوغات استان های کل کشور با حضور بیش از 20 استان در محل پارک تفریحی چغاسبز شهر ایلام تا دوازدهم تیرماه این نمایشگاه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه 120 غرفه تدارک دیده شده، شامل انواع اقسام صنایع دستی استان ها وسوغات آنها است و سوغات هم شامل نان وشیرینی استان ها است.

این مسئول اظهار داشت: برپایی سیاه چادر محلی به منظور انجام فعالیت های عشایری و صنایع دستی وبومی عشایری استان ها در این نمایشگاه انجام می گیرد و این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار داده شده است.

بختیاری ادامه داد: این نمایشگاه از ساعت 5 بعدازظهر هر روز تا 11 شب برای بازدیدکنندگان آماده پذیرایی است.