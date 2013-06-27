مختومه شدن 70 درصد پرونده هاي مددکاري اجتماعي در کلانتري ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درسه ماهه ابتداي سال جاري يک هزار و313 نفر به مرکز مشاوره انتظامي استان ومددکاران مستقر درکلانتري ها مراجعه کرده واز خدمات مشاوره اي کارشناسان بهره گرفته اند.

وي اضافه کرد: از اين تعداد 65 درصد مشاوره هاي خانوادگي،هفت درصد روانشناختي،11 درصدحقوقي، 10درصد انتظامي و هفت درصد نيز ساير خدمات مشاوره اي بوده است.

فرمانده انتظامي استان ايلام با اشاره به اينکه 820 مورد پرونده ارجاعي به مددکاران اجتماعي درکلانتري ها به مصالحه انجاميده است، گفت: اين آمار بيانگر اين است که 70 درصد پرونده هاي مددکاري اجتماعي درکلانتري هاي استان قبل از ورود به چرخه قضايي درکلانتري مختومه شده است.

اين مسئول تصريح کرد: در اين مدت 35 مراجعه کننده نيز از طريق مرکز مشاوره انتظامي استان به نهاد هاي حمايتي وخدماتي از جمله کميته امداد وبهزيستي معرفي شده اند.

سردار دولتي در ادامه با اشاره به عملکرد موفق اين مرکز درسال گذشته گفت: تقويت کمي و کيفي مرکز مشاوره درمرکز استان ومددکاري کلانتري هاي سطح استان در دستور کار معاونت اجتماعي انتظامي استان قرار دارد.

فرمانده انتظامي استان ايلام ابراز اميدواري کرد: تلاش هاي کارشناسان و مددکاران مرکز مشاوره آرامش بتواند التيام بخش برخي دردهاي اجتماعي شده و آرامش را به خانواده هاي نيازمند هديه نمايد.

گفتني است مرکز مشاوره آرامش فرماندهي انتظامي استان ايلام واقع در بلوار امام علي (ع) شهر ايلام با شماره تماس 2182266 آماده ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي روانشناختي، خانوادگي، ازدواج، تحصيلي ، حقوقي ،انتظامي و ... به همشهريان عزيز است.