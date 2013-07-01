به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اوماها، در مطلبی با ذکر تفاوت های بسیار زیاد روحانی با رئیس جمهور پیشین، به بررسی انتخابات یازدهم پرداخته است.

نویسنده به وعده های افزایش آزادی های مدنی در داخل و بهبود روابط با جامعه بین الملل اشاره کرده است و اطلاق "زخم کهنه که باید ترمیم شود" را به مناسبات ایران و آمریکا، بی سابقه خوانده است.

ترودی روبین می افزاید: "بحث به یک سوال 64 میلیارد دلاری منتهی می شود: آیا انتخاب روحانی دریچه جدیدی برای مذاکرات جدی با ایران در زمینه برنامه هسته ای باز خواهد کرد؟ آیا مانع حمله اسرائیل و رئیس جمهور اوباما که ایران را در این زمینه تهدید کرده اند، خواهد شد؟ حمله ای که باعث جنگ جدیدی در خاورمیانه خواهد شد که مورد رضایت هیچ کس نیست."

وی در ادامه سوابق روحانی را به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران از سال 2003 تا 2005 که همراه با "اعطای امتیاز" و تعلیق غنی سازی بوده است، عامل خوش بینی برخی کارشناسان دانسته است و در نقطه مقابل، تحلیل گران بدبین، به تصمیم گیر نبودنِ وی در این پرونده استناد کرده اند.

نویسنده با در نظر گرفتن مسائل فوق، در مجموع نسبت به روند شرایط ابراز خوش بینی کرده است. وی در تبیین این مساله، در وهله اول، حمایت مردمی از روحانی در انتخابات را متذکر شده است و سپس روابط مناسب وی با مقامات مختلف را خاطر نشان کرده که باعث تسهیل مذاکرات خواهد شد.

روبین در ادامه سوالات خود پرسید که آیا ایران به اندازه کافی با تضمین و نظارت بر برنامه هسته ای خود موافقت خواهد کرد تا تفاهمی در این زمینه صورت گیرد و آیا ایران در مواضع ضد آمریکایی خود تجدید نظر خواهد کرد؟

روزنامه نگار آمریکایی جواب سوالات فوق را مبهم دانسته است.

وی همچنین سوریه را موضوع دیگری دانست که در مذاکرات طرفین مورد بحث قرار خواهد گرفت.