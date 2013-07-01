به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله ماهواره‌هايي كه به قطع پخش برنامه‌هاي اين شبكه مبادرت ورزيده‌اند مي‌توان به ماهواره‌هاي "هاتبرد"، "يوتل ست"، "اينتل ست"، "گالكسي 19" و "اوپتوس" اشاره كرد.

شركت‌هاي غربي ارايه دهنده خدمات ماهواره‌اي در اقدامات خود براي نقض آزادي بيان، پخش برنامه‌هاي تلويزيوني شبكه ماهواره‌اي اسپانيايي زبان "هيسپان تي وي" را نيز بر روي ماهواره‌هاي "يوتل ست" و "اينتل ست" قطع كرده‌اند.

همچنين پخش برنامه‌هاي شبكه "آي فيلم" كه سريال‌هاي ايراني را به زبان عربي و انگليسي براي كشورهاي منطقه و ساير كشورهاي جهان پخش مي‌كند از امروز توسط شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات ماهواره اي در ماهواره هاي "يوتل ست"، "هاتبرد"، "اينتل ست" و "اوپتوس" متوقف شده است.

پخش برنامه‌هاي شبكه تلويزيوني "الكوثر" نيز بر روي ماهواره‌هاي "يوتل ست" و "گالكسي" قطع شده است. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه سازمان ارتباطات بين المللي ماهواره‌اي روز يكشنبه با اعلام فراخواني از شركت ماهواره‌اي "اينتل ست" و دولت آمريكا خواست تا تصميم خود در مورد قطع پخش برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي ايراني را به حال تعليق درآورند.

شركت اينتل ست از تاريخ 19 ژوئن (29 خرداد) اعلام كرد كه ديگر قادر به ارايه خدمات به شبكه‌هاي متعلق به جمهوري اسلامي ايران از جمله شبكه‌هاي ماهواره‌اي "پرس تي وي" از تاريخ 1 ژوئيه (امروز) نخواهد بود.

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به شركت اينتل ست ضمن اعتراض به اين اقدام يادآور شده است: بر اساس قرار داد بين دو طرف، هيچ گزينه‌اي به غير از اقدام قانوني عليه شركت اينتل‌ست براي درخواست غرامت ندارد و از دولت ايران مي‌خواهد بر اساس بند 19 اساس‌نامه سازمان بين‌المللي ارتباطات ماهواره‌اي، احقاق حق كند.

فعالان رسانه‌‌اي از جمله انجمن صنفي روزنامه نگاران فرانسه ضمن محكوم كردن حملات عليه رسانه‌هاي ايراني به عنوان بخشي از مبارزه عليه آزادي بيان، از غرب به دليل توسل به معيارهاي دوگانه با هدف ساكت كردن شبكه‌هاي مستقل خبري ايران انتقاد كرده‌اند. آن‌ها همچنين غرب را به دليل سلب حقوق عمومي براي انتخاب آزادانه رسانه‌ها به رياكاري متهم مي‌كنند.



حمله به رسانه‌هاي ايران نقض آشكار بند 19 "اعلاميه جهاني حقوق بشر" است كه حقوق افراد را براي بيان آزاد افكار و ديدگاه‌ها مقدس مي‌داند.



همچنين، در بند 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحضات مرزي آزاد باشد.