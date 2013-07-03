تظاهرات مردم ترکیه در سالگرد کشتار سیواس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، عصر روز گذشته مرکز استان آناتولی شاهد تظاهرات هزاران نفر از افرادی بود که در سالگرد کشتار علویان در هتلی در شهر سیواس، به خیابان ها آمده بودند.

در تاریخ اول و دوم جولای سال 1993 میلادی هتلی در شهر سیواس میزبان کنفرانس بود که در آن فرهیختگان ترک از جمله علوی های ترکیه حضور داشتتد، اما این کنفرانس با آتش گرفتن هتل تبدیل به یک فاجعه شد.

در این حادثه 33 نفر که اغلب آنها از علویان بودند به همراه دو نفر از کارکنان هتل کشته شدند.

در آن زمان اعلام شد که حکومت وقت عامل این آتش سوزی بوده، اما این اتهام هنوز ثابت نشده و پرونده آتش سوزی هتل شهر سیواس نیز یکی از پرونده هایی است که ناتمام مانده است. گفته می شود هدف از آتش زدن این هتل کشتن "عزیز نسین" نویسنده منتقد ترک بود.