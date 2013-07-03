«شعر و همزبانی» داوری در جشن هشتاد سالگی فیلسوف فرهنگ رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شفیق مدیرعامل مؤسسه کتابشهر ایران با اشاره به حضور نویسندگان، فیلسوفان و متفکران کشور در این مراسم گفت: کتابی با عنوان کتاب شناسی دکتر رضا داوری نیز تهیه شده که در این مراسم عرضه می شود. همچنین قرار است جایزه ویژه یونسکو با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در تهران به این فیلسوف اهدا ‌شود.

وی با اشاره به حضور چهره‌های فرهنگی برجسته کشور و سفیران کشورهای خارجی گفت: در این مراسم 9 سازمان فرهنگی و فلسفی کشور هدایای خود را به دکتر رضا داوری اهدا خواهند کرد.

وی از مشارکت موسسه کتابشهر ایران در برگزاری این مراسم خبر داد و اظهار داشت: جایگاه فلسفه در میان جامعه فرهیختگان، مانند جایگاه ستون، در یک بنای ماندگار است. تنها و تنها پایه های رفیع تفکر ماندگار فلسفی است که تحمل وزن سنگین ساختارهای سیاسی و اجتماعی را دارد، و فیلسوف معمار این بنای عظیم است.

شفیق افزود: من به عنوان یک کتابفروش هیچگاه توقع فروش فراوان روزانه از کتابهای فلسفی ندارم، اما هر گاه کتابی در عرصه تفکر ـ در مشربهای گوناگون فلسفی ـ به کتابفروشی ام بیاورند، نمی توانم از پذیرش آن سرباز زنم؛ چرا که فخامت و نفاسیت مطالب، به گونه ای است که شاید تا مدت ها، دیگر چنان کتابی منتشر نشود.

به گفته وی، زیرساخت تو در تو و چند ضلعی تفکر و فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی، نیاز فراوان به تحلیل اندیشمندان دانا و صاحب رای دارد که بتوانند این بنای عظیم چند وجهی را به درستی درک و تبیین نمایند.

این مدیر فرهنگی، کتابهای منتشر شده از استاد داوری اردکانی را از چنان شانی در مقام تحلیلی به خصوص تحلیل فرهنگ برخوردار دانست که کتاب فروشانی چون وی، فروش هر جلد از آن را برای خود افتخار می دانند.

جشن هشتاد سالگی فیلسوف فرهنگ از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و با مشارکت نهادها و سازمان های مختلف، یکشنبه ( 16 تیر ماه) در فرهنگسرای ابن‌سینا شهرک غرب از ساعت 17 تا 21 شب برگزار می شود.

رضا داوری اردکانی (زاده ۱۳۱۲ در اردکان) فیلسوف ایرانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران و از چهره‌های شاخص در حوزه نظریه‌پردازی فرهنگی و اندیشه فلسفی به شمار می‌آید. وی اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد ممتاز دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد است. «نگاهی دیگر به فلسفه اسلامی»، «گفتگو»، «ما و تاریخ فلسفه اسلامی»، «هنر و حقیقت»، «فلسفه در دام ایدئولوژی»، «فلسفه در روزگار فروبستگی»، «سیاست، تاریخ، تفکر»، «علم و سیاست‌های آموزشی- پژوهشی» و بیش از 100 اثر دیگر از آثار فلسفی، ادبی و علمی این فیلسوف بزرگ به شمار مي‌آيد.