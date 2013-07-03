به گزارش خبرگزاری مهر، سرتيپ بسيجي محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در چارچوب برنامه هاي بازديد از مراكز بسيج استان مركزي در اراك ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي خليج فارس و شهيد محراب آيت الله صدوقي، اظهار داشت: دست رژيم پليد آمريكا تا مرفق به خون شهداي اسلام آغشته است. با هدايت و دخالت مستقيم و غيرمستقيم دولت آمريكا هر روز شاهد قتل مردم مسلمان فلسطين، لبنان، عراق، افغانستان، پاكستان، سوريه هستيم. پرونده سياه اين رژيم روي سفاكان تاريخ چون فرعون ها، مغول ها و هيتلرها .. را سفيد كرده است.



وي در ادامه افزود: اگر هر ساله 12 تير ماه را گرامي داريم و نسبت به جنايت ددمنشانه آمريكا كه قريب به 60 كودك و جمعا 290 نفر از مردم عزيز كشورمان را به شهادت رساند ابراز انزجار مي كنيم، نبايد تصور كنيم كه جنايات آمريكا به همين محدود مي شود آمريكا فقط قاتل 290 شهيد ايرباس مسافربري نيست بلكه اين رژيم سفاك عامل اصلي قتل بيش از 220 هزار شهيد ماست.



سردار نقدي تاكيد كرد: اگر رژيم پليد شاه ده ها هزار نفر از مردم را به شهادت رساند به دستور آمريكا بود. اگر گروه هاي تروريستي مثل منافقين، دموكرات، كوموله و ... 17 هزار نفر از مردم مظلوم و بي دفاع از زن و مرد و كودك و جوان و پير و همچنين شهيد صدوقي از شهداي محراب و شهداي 7 تير و شهيد مظلوم بهشتي را به شهادت رساندند به دستور آمريكا بود و همين رژيم خون ريز اين گروهك ها را آموزش، سازماندهي و تجهيز كرد و در مقابل مردم قرار داد.



رئيس سازمان بسيج مستضعفين در ادامه با اشاره به حماسه هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: اگر صدام به ايران حمله كرد همه مي دانند كه با تجهيز، حمايت، پشتيباني و دستور آمريكا بود.



نقدي در پايان با اشاره به شرايط سخت و ملتهب كشورهاي منطقه و قتل عام مردم مسلمان، به ويژه شيعيان در اين كشورها تاكيد كرد: بالاتر از قتل 290 شهيد مظلوم ايرباس خباثت دولت و رئيس جمهور آمريكاست كه به جاي عذرخواهي و شرمندگي از اين جنايت به عامل جنايتكار آن مدال مي دهد و اين نشان مي دهد كه اين كشتار بي رحمانه جنايت عمدي، سازمان يافته و برنامه ريزي شده توسط دولتمردان آمريكايي بوده و برخلاف آنچه آمريكايي ها ادعا مي كردند، خطا و اشتباه نبوده است و رژيم آمريكا بايد منتظر انتقام سخت و بزرگ امت اسلام باشد.