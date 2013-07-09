فریدون جیرانی کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که برای آغاز پیش‌تولید "خانه امن" در انتظار تامین بودجه تلویزیون است، گفت: تمام کارهای اجرایی برای ساخت سریال "خانه امن" انجام شده و تنها در انتظار تامین بودجه از سوی تلویزیون برای ساخت این سریال هستیم.

وی توضیح داد: تا زمانی که بودجه مورد نظر برای ساخت این سریال پلیسی تامین نشود، نمی‌توانیم درباره حضور بازیگران آن تصمیم بگیریم. متاسفانه تلویزیون در مضیقه مالی قرار گرفته و بودجه خود را برای تولید سریال‌های روتین صرف می‌کند و کمتر به سریال‌هایی از نوع "خانه امن" توجه دارد.

کارگردان "شام آخر" در پایان عنوان کرد: "خانه امن" جزو سریال‌های کوچک است و در 14 قسمت 60 دقیقه‌ای و در مدیوم‌های سینمایی ساخته خواهد شد.

فریدون جیرانی نگارش این سریال را برعهده دارد و سید کمال طباطبایی نیز تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد. این سریال به سفارش شبکه یک سیما ساخته خواهد شد.

فریدون جیرانی، پیش از این سریال "مرگ تدریجی یک رویا" را برای تلویزیون ساخته است. در این سریال بازیگرانی چون دانیال حکیمی، پوراندحت مهیمن، هایده حائری، سامیه لک، ستاره اسکندری، آشا محرابی و پولاد کیمیایی حضور داشتند که جزو مجموعه‌های پربیننده شبکه دو محسوب می‌شد. البته جیرانی تجربه اجرای برنامه سینمایی "هفت" در شبکه سه را هم داشته است.