به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه خرید اینترنتی با «کتاب کارت» از امروز سه شنبه 18 تیرماه روی سایت مرکز نشر دانشگاهی فعال می‌شود.

«کتاب کارت» یکی از خدمات ویژه مرکز نشر دانشگاهی است و هدف از اجرای این طرح گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان مردم، افزایش قدرت خرید و سهولت دسترسی به کتاب است.

دانشجویان کشور با این امکان می‌توانند با مراجعه به وب سایت مرکز نشر دانشگاهی به نشانی www.iup.ac.ir و با استفاده از «کتاب کارت» از تخفیف 15 تا 30 درصدی برای خرید کتاب بهره‌مند شوند.

همچنین دانشجویان برای تهیه کارت کتاب می‌توانند به مرکز نشر دانشگاهی به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش کوچه دهم، شماره 50 مراجعه کنند.

یادآوری می شود رونمایی از «کتاب کارت» در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور مهدی نژاد نوری، معاون محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس مرکز نشر دانشگاهی و جمعی از مدیران برگزار شد.