به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکو توتی هفته گذشته در کنفرانسی خبری اعلام کرد پیراهن جدید جلوروسی آخرین و تنها پیراهنی است که او در دنیای فوتبال بر تن خواهد کرد.

برخی معتقد بودند این اظهار نظر توتی به این معنی است که این آخرین فصل حضور او در فوتبال است و توتی در پایان فصل از فوتبال خداحافظی می‌کند اما جیمز پالوتا رئیس رم معتقد است این درخواستی برای تمدید قرار است.

قرارداد فعلی توتی 36 ساله در 30 ژوئن 2014 یعنی پایان فصل آینده به اتمام می‌رسد و هنوز هیچ پیشنهادی برای تمدید این قرارداد به توتی ارائه نشده است.

گزارش‌ها حاکی از این است که رم پیشنهاد تمدید یکساله قرارداد با امکان تبدیل آن به دو سال را به توتی ارائه خواهد کرد اما آنها امیدوارند توتی دستمزد سالانه 5 میلیون یورویی‌اش را به 4 میلیون یورو کاهش دهد.