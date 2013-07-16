نکونام دومین ایرانی لیگ امارات شد/ 2 میلیون دلار برای یک فصل

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الرویه امارات در این زمینه گزارش داد: در چند ساعت آینده شاهد عقد قرارداد جواد نکونام و باشگاه الشارجه امارات هستیم که در نتیجه آن دومین بازیکن ایرانی به لیگ امارات می‌پیوندد تا در ششمین دوره لیگ این کشور به میدان برود.

این عقد قرارداد با نکونام پس از عقد قرارداد خلعتبری با باشگاه عجمان صورت خواهد گرفت. خلعتبری یک ماه پیش به این تیم پیوست. انتظار می‌رود که امروز جواد نکونام بازیکن تیم ملی ایران وارد امارات شود تا توافقات نهایی را با باشگاه الشارجه انجام دهد و در لیگ فصل 2014 - 2013 برای این تیم به میدان برود.

پیش از این مدیر برنامه‌های نکونام چندین دیدار را با مدیرت باشگاه الشارجه داشت تا این که طرفین به توافق نهایی رسیده‌اند. در طی چند هفته اخیر به علت اختلافاتی که در زمینه مسایل مالی وجود داشت این انتقال به حالت تعلیق در آمده بود. بازیکن تیم ملی ایران خواستار دو میلیون دلار (7/4 میلیون درهم امارات) برای عقد قرارداد یک ساله با تیم شارجه شده بود، در حالی که باشگاه الشارجه پرداخت 5 میلیون درهم به وی را پیشنهاد کرده بود.

طبق اعلام این روزنامه اماراتی، این توافق نهایی پس از مذاکرات بین باشگاه شارجه و خود نکونام رخ داد که در نهایت به امضای قرارداد طی چند ساعت آینده منجر خواهد شد. این بازیکن ملی‌پوش ایرانی پیش‌تر در تیم الوحده و یک فصل هم به عنوان بازیکن قرضی در سال 2007- 2006 در الشارجه بازی کرده و پس از آن راهی تیم اوساسونا اسپانیا شد.

علاوه بر نکونام تیم الشارجه بازیکن برزیلی که از تیم بوتافوگو خریداری شده است، را به هواداران تیم خود معرفی خواهد کرد.