جواد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توافقات نهایی خود با باشگاه الشارجه امارات خاطرنشان کرد: گفتگوهای مقدماتی را انجام دادیم و امروز سه‌شنبه به امارات می‌روم تا کارهای نهایی را در خصوص عقد قرارداد با تیم الشارجه انجام دهم.

وی در واکنش به اظهار نظر فتح‌الله‌زاده مبنی بر اینکه بای زودتر تکلیفش با باشگاه استقلال را مشخص می کرد گفت: من فردا کارهایم را در امارات انجام می‌دهم و عصر چهارشنبه هم به تهران برمی‌گردم. فعلا تنها به برنامه‌های کاری خودم فکر می‌کنم و حرفی ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران اوایل فصل گذشته پس از چند سال حضور در تیم اوساسونا اسپانیا به استقلال برگشت و با این تیم قهرمان لیگ دوازدهم شد و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کرد اما برای لیگ سیزدهم با مسئولان استقلال به مشکل خورد و قراردادش را تمدید نکرد. قرارداد نکونام با استقلال دو ساله اعلام شده بود.