محمد قصاع، مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز با توجه به شرایطی که برای کاغذ وجود دارد، اصلا نمی‌توان گفت کدام کتاب و کدام اثر چه زمانی چاپ می‌‌‌شود. این کتاب قرار است توسط نشر قدیانی چاپ شود و همه کارهایش هم انجام شده است. کتاب باید طبیعتا 5 ماه پیش چاپ می‌شد، اما با جهشی که قیمت کاغذ داشت، من نویسنده نمی‌توانم از ناشر توقع داشته باشم کتاب هزار صفحه‌ای را در چنین موقعیتی چاپ کند.

وی افزود: این کتاب یک اثر تالیفی است و آن را با استفاده از منابع وسیع و گسترده مربوط به ادبیات علمی تخیلی، نوشته‌ام. «پژوهشی درباره ادبیات علمی تخیلی» در 8 بخش تدوین شده که هر بخش آن شامل فصول زیادی است. یعنی کتاب در مجموع حدود 150 تا 160 فصل دارد. تاریخ ادبیات علمی تخیلی، نویسنده‌های این گونه ادبی، سینمای علمی تخیلی، مضامین و درونمایه‌های ادبیات علمی تخیلی، وضعیت آن در کشورهای مختلف، هنرهای علمی تخیلی از جمله نقاشی و شعر و یک بخش مربوط به ادبیات علمی تخیلی در ایران، از بخش‌های مختلف این کتاب هستند.

این مترجم در ادامه گفت: همه کارهای این کتاب انجام شده و طبیعتاً باید چاپ شود، اما مشکلات به صورت زنجیره‌ای ایجاد مشکل می‌کنند. یعنی نویسنده، مترجم، تصویرگر، ناشر، شبکه پخش و ... همه به صورت زنجیره و یک سلسله منطقی به هم وصل هستند و اگر در کار یکی مشکل ایجاد شود، یعنی در کار کل مجموعه و در نتیجه در کار چاپ و نشر مشکل ایجاد شده است. در حال حاضر شاید بیش از 150 عنوان کتاب ترجمه دست ناشران مختلف دارم؛ شاید هم بیشتر از این مقدار. اما در این شرایط انتشار کوچک‌ترین کتاب‌ها هم هزینه بالایی دارد، کتاب‌های رنگی که دیگر هیچ.

قصاع گفت:‌ به عنوان مثال از مجموعه »نبرد هیولاها» که یک مجموعه 80 عنوانی است، 18 عنوان توسط نشر قدیانی چاپ شده است. من هم تعداد زیادی از این کتاب‌ها را ترجمه کرده‌ام که هنوز چاپ نشده‌اند. بالاخره هر ناشر، سیاست و اولویت‌بندی‌های خودش را دارد و نمی‌تواند تمام انرژی‌اش را صرف یک کتاب یا یک مجموعه کند. من هم اصلاً چنین توقعی ندارم و واقعا با چنین وضعی که وجود دارد، نمی‌توانم تصویر مشخصی از آثارم که قرار است چاپ شوند‌، بدهم. چون واقعاً نمی‌دانیم ناشرانی که فیلم و زینک کتاب را آماده کرده‌اند، آن را چه زمانی چاپ می‌کنند؟

مترجم سه‌گانه «بارتیمیوس» ادامه داد: از مجموعه «خانه درختی» 44 جلد را ترجمه کرده‌ام که 28 جلد آن توسط نشر پیکان چاپ شده است. این موضوع یعنی انتشار 28 جلد از این مجموعه هم متعلق به چند سال پیش است. سه سال پیش اگر از کتاب‌های جدیدم سوال می‌شد، می‌توانستم زمان دقیق چاپشان را بگویم، اما امروز اصلاً نمی‌شود چنین کاری کرد. شرایط اصلا خوب نیست. یا وضعیت موجود برای بازار کتاب همین‌گونه پیش خواهد رفت و یا مردم به قیمت بالای کتاب عادت خواهند کرد. البته با وجود گرانی کاغذ و بالا رفتن قیمت کتاب، باز هم قیمت این کالا در کشور ما نسبت به کشورهای خارجی بسیار ارزان‌تر است.