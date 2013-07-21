به گزارش خبرنگار مهر، جلسات داستان‌خوانی مسجد جواد الائمه (ع) پس از نزدیک به دو دهه تعطیلی، بار دیگر احیاء و با سرپرستی ابراهیم زاهدی مطلق برگزار می‌شود.

زاهدی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری این نشست‌ها از سوی شورای نویسندگان مسجد بر عهده وی قرار داده شده است، گفت: دو هفته قبل نخستین جلسه دور تازه این جلسات برگزار شد و از این پس هر دو هفته یک بار در محل شبستان مسجد جوادالائمه (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری دوباره این جلسات حاصل پیگیری بچه‌های شورای نویسندگان بود. سال‌ها بود که برخی از مخاطبان جوان جشنواره شهید غنی‌پور خواهان آغاز به کار دوباره این جلسات بودند و در اختتامیه جشنواره سال قبل نیز این اصرارها بیشتر شد و در نهایت شورا تصمیم به برگزاری دوباره این جلسات گرفت.

این نویسنده افزود: فعلا در این جلسات که با اسم «جلسه قصه‌نویسی» مسجد جواد الائمه (ع) برگزار خواهد شد، 20 هنرجوی جوان حضور دارند که در هر جلسه یکی از آنها داستان نوشته شده توسط خودش را می‌خواند و سپس با حضور سایر دوستان به نقد این داستان پرداخته خواهد شد.

زاهدی مطلق تاکید کرد: قصد ما این نیست که در این جلسات، صرفا به بیان تئوری‌های داستان‌نویسی بپردازیم، بلکه سعی می‌کنیم از منظر مطالعه و نقد داستان به بیان تئوری‌های داستان‌نویسی و عناصر داستانی برسیم.

به گفته زاهدی این جلسات تا اطلاع ثانوی در روزهای دوشنبه و در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 19 در شبستان مسجد جواد الائمه (ع) واقع در خیابان قزوین، خیابان شهید سبحانی، خیابان برادران فلاح‌پور برگزار می‌شود.

جلسات قصه‌نویسی مسجد جوادالائمه (ع) به ابتکار زنده‌یاد امیر‌حسین فردی از سال 1358 برگزار می‌شد و تا نزدیک به دو دهه پیش نیز ادامه داشت. پایه‌گذار این جلسات در 5 اردیبهشت امسال دار فانی را وداع گفت.