تکمیل فاز دوم مصلی کرمان نیازمند 100 میلیارد ریال کمک خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشور گزارشی از فعالیت های ستاد نماز جمعه در شهر کرمان ارائه کرد.

وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب و بر مبنای فتوای علما نماز جمعه باید در دولت عادله اقامه شود و به دستور امام اولین نماز جمعه در پنجم مرداد 58 توسط آیت الله طالقانی در تهران اقامه شد و به دنبال آن در مراکز استان ها نماز جمعه اقامه شد.

حجت الاسلام عرب پور نماز جمعه را یک نهاد پربرکت عنوان کرد و افزود: ستاد نماز جمعه در سه حوزه معاونت سیاسی و امنیتی، فرهنگی و پشتیبانی و دفاتر بانوان، جوانان، روابط عمومی و شهر و روستا با هدف افزایش کمی و کیفی برنامه های نماز جمعه است.

وی ادامه داد: جذب جوانان به نماز جمعه بر حسب تاکیدات مقام معظم رهبری یکی از سیاست های کلی ستاد نماز جمعه است که برنامه های ویژه ای برای آن تدارک دیده شده است و برنامه های ویژه ای نیز برای ماه رمضان، شب های قدر و عید فطر است پیش بینی شده است که برای نماز عید فطر صد هزار نفر پیش بینی شده که در کشور بی نظیر است.

مسئول ستاد اقامه نماز جمعه شهر کرمان همچنین تجلیل از فعالان نماز جمعه، دیدار با دانش اموزان نخبه مدارس، دیدار مردمی مسئولین در نماز جمعع را از جمله دیگر فعالیت های ستاد عنوان کرد و اظهار داشت: مهد جمعه نیز به عنوان اولین مهد جمعه در کشور نیز فعال شده و ایستگاه پاسخگویی به سوالات و چاپ ویژه نامه نیز از فعالیت های جانبی ستاد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساخت فاز دوم مصلی و نیاز استان به تکمیل ان تصریح کرد: تکمیل فاز دوم مصلی نیازمند 100 میلیارد ریال است که نیازمند یاری خیرین هستیم و تاکنون 10 میلیارد ریال آن تامین شده است.