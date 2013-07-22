تعاونی ها اهرم توسعه اقتصادی/ 50 درصد تعاونی ها خراسان رضوی غیر فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز هیچ راهی جز توسعه تعاون وجود ندارد چرا که این بخش در بهره وری بهینه و بهبود شرایط تولید و کار در جامعه تاثیرگذار است و در این راستا باید در مسیر فرهنگ سازى و پرورش افراد کارآمد به منظور توسعه تعاونی ها حرکت کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش تعاونی ها به خبرنگار مهر می گوید: ۲۵ درصد اقتصاد به بخش تعاونی واگذار شده و در این مسیر توسعه بخش تعاونی در رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بسیار موثر است.

تعاونی ها به جایگاه واقعی خود دست نیافته اند

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر تصریح می کند: توجه به بخش تعاون موجب می شود بسیاری از مشکلات اشتغال حل شود و رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد.

وی عنوان می کند: این بخش هنوز آنگونه که باید به جایگاه واقعی خود دست نیافته بنابراین ضروری است تا با اصلاح زیرساخت های اقتصادی، توجه به این مقوله در دستور کار قرار بگیرد تا معضلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری و گرانی حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسعه اقتصاد تعاونی را به دنبال دارد، می گوید: اولویت قرار دادن این بخش موجب می شود تا تعاونی ها در کنار توجه دولت به تحقق حماسه اقتصادی و گذر از شرایط بحرانی اقتصاد کمک کنند.

یک کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: بی تردید امروزه شبکه گسترده تعاونی ها اعم از بخش کشاورزی، روستایی و تولیدی نقش قابل ملاحظه ای در اقتصاد کشور دارند و می توانند حل معضل بیکاری جوانان فارغ التحصیل و مستعد را تا حدود زیادی حل نمایند.

استفاده از ظرفیت فارغ‏التحصیلان دانشگاهی در تعاونی ها

صادق احمدی می افزاید: تعاونی‏ها با به کارگیری نیروی جوان تحصیل کرده و متخصص در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی اقدام می کنند و در این میان این بخش زمینه بسیار مناسبی را برای ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی و کارآفرینی برای همه قشرها به ویژه فارغ‏التحصیلان دانشگاهی فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نقش تعاونی ها در شکوفایی اقتصادی بی بدیل است، می افزاید: این بخش می تواند با استفاده از مدیریت مشارکتی، کانون‏های اقتصادی مردمی را ایجاد و یک جریان بالنده اقتصادی سالم را تشکیل دهند.

وی بیان می کند: تعاونی ها مجموعه ای هستند که در فضای سالم اقتصادی با احتکار، تورم و واسطه گری مقابله می کنند و با مشارکت همگانی مردم آنان را در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادیشان سهیم می سازند.

تاثیرگذاری واحدهای کوچک اقتصادی در تولید داخلی و کارآفرینی

احمدی ادامه می دهد: در دنیای امروز برای شکوفایی و پیشرفت در امور اقتصادی نیازمند کمک تعاونی ها هستیم چرا که این واحدهای کوچک اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید داخلی، کارآفرینی و جذب نیروی کار مشارکت ویژه ای داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: تعاونی یکی از بخش‏های سه گانه نظام اقتصادی است که در بعد اقتصادی به عدالت توجه ویژه دارد و در حقیقت مطلوب ترین عرصه برای مشارکت مردم در امور اقتصادی و دست یابی به توسعه و پیشرفت است.

وی می گوید: بی تردید در سایه توجه به اقتصاد تعاون محور حماسه اقتصادی نیز محقق می شود چرا که در این حماسه قرار است عدالت رعایت شود و همه مردم در اقتصاد سهمی برابر داشته باشند.

تقویت تعامل میان بخش‎های صادراتی و تعاونی

رئیس اتاق تعاون خراسان‎رضوی نیز با تاکید بر اینکه تعامل میان بخش‎های صادراتی و تعاونی باید تقویت شود، می افزاید: ضروری است سیاست های بخش دولتی و تعاونی در ابعاد قانونی هم جهت شود زیرا تعاون اقتصادی به معنی مشارکت مردم در امور اقتصادی نظام است و این امر پیشرفت و ترقی را به دنبال دارد.

جواد رضویان راد ادامه می دهد: در حال حاضر سرمایه لازم در بخش تعاون وجود ندارد و وام‌های دولت به این بخش به صورت کامل محقق نمی شود.

وی تاکید می کند: هنگامی که شرایط برای تعاونی ها مناسب نیست و سرمایه لازم وجود ندارد نمی توان جهش اقتصادی و رونق بازار را انتظار داشت.

وی عنوان می کند: دولت در تمامی سال های گذشته با وجود تمامی وعده و وعیدها بازهم به تعهدات خود در قبال تعاونی ها پایبند نبوده و قول های خود را به دلایل گوناگون اجرایی نکرده است.

وی از پیشرفت 35 درصدی در تشکیل تعاونی های این استان خبر داده و عنوان می کند: این استان در تشکیل تعاونی ها 35 درصد پیشرفت داشته است.

40 درصد شرکت تعاونی های خراسان رضوی غیر فعال هستند

رئیس اتاق تعاون خراسان‎رضوی تصریح می کند: هم اکنون 11 هزار شرکت تعاونی ثبت شده در خراسان رضوی فعالیت می کنند که از این میزان حدود 40 درصد از این شرکت تعاونی ها غیر فعال هستند.

رضویان راد بیان می کند: اگر قرار است حماسه اقتصادی محقق شود باید سرمایه و امکانات لازم توسط دولت در اختیار تعاونی ها قرار بگیرد تا این بخش به عنوان اهرمی در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند.

وی با اعلام این مطلب که طی هشت سال گذشته در دوره دولت نهم و دهم تعداد تعاونی ها در سطح این استان به دو برابر افزایش یافته، اظهار می کند: شرکت های تعاونی خراسان رضوی در حوزه سهام عدالت، تعاونی مرزنشینان، تعاونی مصرف، کشاورزی، تولیدی و توزیعی و مسکن فعال هستند.

وی از عضویت چهار میلیون نفر از جمعیت استان در شرکت های تعاونی خبر می دهد و می گوید: بیشترین عضویت جمعیت استان در شرکت های تعاونی سهام عدالت و مسکن است.

به نظر می رسد با توجه به اینکه 57 درصد از نیازهای جامعه بشری در دنیا توسط تعاونی‌ها تامین و توزیع می شود باید به این بخش با عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی نگریسته شود و سرمایه های لازم دولتی به این بخش سرازیر گردد.

......................

گزارش: مرضیه صاحبی