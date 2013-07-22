سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش زمینه ساز تعالی مادی و معنوی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيدعلي اصغر حسيني ظهر یکشنبه در ديدار بامسئولان آموزش وپرورش استان تحول در آموزش وپرورش را يك ضرورت عنوان کرد.

وی افزود: باتوجه به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد اين تحول بنيادين در عرصه تعلیم و تربیت کشور صورت مي گرفت.

حسینی اظهار داشت: اميدواريم بافعاليتهايي كه در این نهاد انجام مي شود به خواسته مقام معظم رهبري جامعه عمل پوشانده شود.

وي همچنین بیان داشت: امتياز انسانها وارزش حيات وانسانيت آنها بستگي به ميزان علم آنها دارد كه مكمل تشخيص وتربيت صحيح است.

امام جمعه ياسوج تصریح کرد: علمي مناسب است كه انسان راآگاه وهدايت كند وآموزش وپرورش دراين زمینه وظيفه مهمي برعهده دارد.

مديركل آموزش وپرورش استان هم دراين نشست گفت: سندتحول بنيادين سندي علمي باراهكارهاي ارزشمند است كه به تأئيد مقام معظم رهبري رسيده است.

پرویز طاهري افزود: برنامه درس ملي و اجراي سندتحول بنيادين ودرراستاي آن اجراي نظام جديدآموزشي ازبرنامه هاي مهم تحول درآموزش وپرورش است كه در هشت سال اخيرانجام شد.

وي بیان کرد: اين سند برای تربيت صحيح فرزندان و آموزش مهارت با راهبردهاي اصولي تدوين شده است.

مديركل آموزش وپرورش استان همچنین تأسيس دانشگاه فرهنگيان برای تربيت نيروي انساني متخصص باتربيت ديني را از اقدامات ارزشمند درآموزش وپرورش استان عنوان کرد.

وي یادآور شد: كسب رتبه دوم قرآن دانش آموزان دختر و رشد استان درمبحث قرآني، كسب سه رتبه درآموزش وكنكور سراسري واجراي پنج طرح ملي ورزشي، ازمهمترين موفقيتهاي سال جاري درآموزش وپرورش استان است.

طاهري همچنین از تشكيل ستادساماندهي فضاي آموزشي به منظور ساخت فضاهاي جديد استاندارد خبرداد.