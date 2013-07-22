مانور ساعت صفر برگزار مي شود/راه دسترسي دوم به فرودگاه مشهد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدي، بعدازظهر دوشنبه در جلسه طرح اضطراري فرودگاه مشهد، اظهار كرد: مانور طرح اضطراري فرودگاه شهيد هاشمي نژاد با خصوصيت نقطه صفر و مانور دور ميزي با حضور استاندار خراسان رضوي در شهريورماه جاري برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه در بحث مانور اگر تجهيزاتي نياز است بايد اعلام نياز كرد تا ثبت و ضبط شود، افزود: جلسه اي آموزشي نيز به پيشنهاد معاون وزير راه و شهرسازي در فرودگاه مشهد برگزار مي شود.

معاون عمراني استانداري خراسان رضوي ادامه داد: اين جلسه آموزشي به منظور تقويت فرودگاه هاي استان در محل اضطرار فرودگاه مشهد برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به خط يك قطار شهري كه تا فرودگاه در حال اجرا است، گفت: اين خط مشكلات ترددي را ايجاد كرده است كه در اين راستا اگر اعتبارات تا پايان سال جاري تامين شود در زمينه ايجاد راه دسترسي دوم به فرودگاه اقدام مي كنيم و در صورت عدم تامين اعتبارات اين راه در سال بعد ايجاد خواهد شد.

واحدي ادامه داد: ايجاد راه دسترسي دوم به فرودگاه تنها به دليل وجود خط يك قطار شهري نيست زيرا پيش بيني مي شود طرح جابه جايي فرودگاه تا مرحله انتها 10 سال طول بكشد بنابراين بايد ضمن دنبال كردن اين جابه جايي راه دسترسي دوم را نيز اجرايي كرد.

وي با بيان اينكه در جلسه شوراي ترافيك استان راه دسترسي دوم به فرودگاه مشخص شده و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز مي شود، تاكيد كرد: ايجاد راه دسترسي دوم ابلاغ شده و در مواقع اضطراري و غير اضطراري و روزهاي اوج حضور مسافران از اين راه استفاده خواهد شد.

معاون عمراني استانداري خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه بحران و حوادث خبر نمي كند، افزود: تفاهم نامه هايي كه در دستور العمل بين المللي فرودگاه است بايد به هنگام و به روز شود و در اين راستا اگر تفاهم نامه هاي ديگري نيز نياز است منعقد گردد.

واحدي يادآور شد: از داخل دستورالعمل بين المللي فرودگاه بايد برنامه اي عملياتي استخراج و اقدامات دستگاه هاي امدادي و تجهيزات مورد نياز مشخص شود زيرا اين دستور العمل بايد جامع و اجرايي بوده و هر دستگاهي وظايف و جايگاه هاي خاصي داشته باشد.

وي تاكيد كرد: اين دستور العمل ظرف يك ماه آينده با اعتبارات مديريت بحران آماده شده و به صورت عملياتي و اجرايي مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه از دستگاه هاي امدادي درخواست مي كنيم كه در نزديك ترين فاصله به فرودگاه پايگاه داشته باشند، گفت: اين پايگاه ها به زودي مصوب مي شود و به اعضاي آنها آموزش هاي لازم داده خواهد شد تا مانوري را نيز با حضور آنها برگزار كنيم.

معاون عمراني استانداري خراسان رضوي تاكيد كرد: كساني كه قرار است در عمليات طرح اضطراري فرودگاه نقش داشته باشند بايد داراي كارت و رمز باشند چرا كه براي اضطرار فرودگاه افراد ثابت، مشخص و آموزش ديده نياز است.