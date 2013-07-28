کلید خانه‌‌ هنرمندان البرز در دست شورای شهر/ ساختمان موزه هنرهای معاصر خانه گمشده هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت 14 هزار تجسمی کار البرزی با نقش زدن بر نگارینه‌ها، منقش ساختن سفالینه‌ها، نگاشتن خطوطی جادویی و رقص نقش‌ها تا خلق حجم‌های بدیع و رنگ‌هایی که بر بوم نقاشی می‌نشیند، همگی پتانسیل‌های بالقوه‌ای است که با گذشت سه سال و اندی و حتی با شکل گیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان پرچم دار ساماندهی این جامعه بزرگ، هنوز به سامان نرسیده‌اند.

هنوز با گذشت چند سال از تشکیل البرز، جا و مکانی برای عرض اندام هنرمندان تجسمی کار البرزی وجود ندارد و اهالی هنر مجبورند در کنج خانه‌هایشان همچون هنرمند سفالگر البرزی، مرحوم استاد بیجاد خود گِل کوزه گران شوند یا در سودای هنرهای هفتگانه دل به پایتخت بسپارند و هر جا که بر سکوها قرار می گیرند، البرز را زادگاهشان بنامند.

سال گذشته انجمن هنرهای تجسمی استان البرز در حالی شکل گرفت که هیچ مکان مشخصی از سوی مسئولان امر برای استقرار و فعالیت این هنرمندان دیده نشده بود و به رغم تلاش‌های فراوان و با رایزنی‌های متعدد اعضاء انجمن، نتوانستند خانه‌ای درخور و شایسته داشته باشند.

بر اساس آخرین خبرها، تمام رفت و آمدها و پیگیری‌های رئیس و اعضاء انجمن هنرهای تجسمی استان طی یک سال گذشته و طرح موضوع با مسئولان استان و شهر، در نهایت یک اتاق کوچک در فرهنگسرای کوثر برای 14 هزار تجسمی کار این استان دیده شده است.

به همین بهانه به سراغ رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان البرز، فرج‌اله عطابکی رفتیم تا جزئیات بیشتر را از زبان وی جویا شویم.

خانه‌ هنرمندان یا موزه هنرهای معاصر سقف هنرمندان البرزی است

عطابکی می‌گوید: موضوع به 5 سال پیش باز می‌گردد، مدت‌ها قبل از تشکیل استان و زمزمه‌های شکل گیری مکانی برای هنرمندان کرجی، ساختمان آجری قدیمی روبروی فرمانداری سابق که در جهانشهر کرج مدت‌ها متروکه باقی مانده بود، مطرح شد. فضایی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نیز نوع معماری خاص، قابلیت تبدیل شدن به مکانی مطلوب جهت فعالیت هنرمندان و هنردوستان در آن مشهود بود.

وی با بیان اینکه موضوع اختصاص فضای مذکور به خانه‌ی هنرمندان با همایت معاون فرهنگی سابق شهرداری کرج، کلید خورد، افزود: با رایزنی‌های فراوان این خانه‌ی قدیمی که پیش‌تر در دست یکی از نهادها بود به شهرداری واگذار شد. جامعه‌ی هنری خوشحال از این رویداد و منتظر برای تبدیل این مکان به خانه‌ی هنرمندان بود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و با گذشت سال‌ها و تبدیل شدن شهرمان به مرکز استان، هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص از طرف مسئولان شهری گرفته نشد، این در حالیست که جمعیت هنرمندان طی سه سال گذشته از محدوده شهر کرج به وسعت استان البرز افزایش یافته و به طور قطع استانی با 14 هزار هنرمند در حوزه تجسمی مطالبات بیشتری از مسئولان شهری و استانی خواهند داشت.

رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان می‌گوید: مذاکرت متعددی با مدیران شهری از جمله فرماندار، نماینده مجلس و مدیران ارشد سازمان‌های شهرداری از ‌جمله مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج که در حال حاضر فضای مذکور را در اختیار دارند، صورت گرفته که متاسفانه تا این لحظه نتیجه‌ای در بر نداشته است.

وی می‌افزاید: موضوع تا جایی پیش رفت که به شورای شهر کرج هم کشیده شد و کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز تحقق این مهم را مستلزم طرح مصوبه در شورا دانست تا اینکه با کش و قوس‌های فراوان در نهایت عمر شورای سوم شهر هم به پایان رسید و پرونده خانه هنرمندان البرز همچنان مختومه باقی مانده است.

عطابکی می‌گوید: در حال حاضر با مساعدت سازمان فرهنگی هنری شهرداری، یک اتاق در فرهنگسرای کوثر به انجمن اختصاص داده‌اند تا فعالیت‌های هنرمندان استان از این مرکز صورت بگیرد و امیدواریم اینگونه پرونده خانه هنرمندان یا موزه هنرهای معاصر استان بسته نشود.

ساختن مأوایی برای هنرمندان علاج بخشی از سرطان فرهنگی البرز

وی می گوید: پیگیر این موضوع هستیم و قصد داریم با تشکیل شورای جدید دوباره پرونده خانه هنرمندان و موزه هنرهای معاصر را در پارلمان شهری به جریان بیندازیم و حتی مطالبه‌ به حقمان را نزد استاندار هم مطرح کنیم تا شاید ایشان که دستی در هنر هم دارند و حمایت گر هنرمندان هستند، تدبیری برای جامعه هنرمندان تجسمی این استان داشته باشند، بی‌شک علاج بخشی از سرطان فرهنگی این استان ساختن مأوایی برای هنرمندان البرز است سقف واحدی که همگی را گرد هم جمع سازد.

سکنی استادان برجسته هنرهای تجسمی کشور در البرز

رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان البرز ادامه داد: نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور و سفالگری 7 رشته اصلی در هنرهای تجسمی کشورمان به شمار می‌رود که خوشبختانه سهم استان البرز از نظر تعداد و سطح هنرمندان مطرح کشور در حوزه تجسمی بی‌نظیر است.

وی می‌افزاید: روسای انجمن‌های نقاشی، مجسمه‌سازی، نگارگری و سفالگری کشور و همچنین پرآوازه‌ترین هنرمندان تجسمی کشور همگی ساکن البرز هستند و اگر هنرمندان این استان خانه ای داشته باشند، قطعاً این استادان نیز ترجیح می دهند به جای پایتخت، هنرمندان البرزی را تریبت کنند و به نوعی فرهنگ و هنر این استان را اعتلا بخشند. آیا این خود دلیل محکمی برای تحقق این مطالبه نیست؟

اولین جشنواره هنرهای تجسمی استان البرز بزرگترین رویداد تجسمی تاریخ کرج

رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان البرز گفت: انجمن هنرهای تجسمی اردیبهشت ماه سال جاری جشنواره‌ای را با حضور 200 هنرمند برتر عضو انجمن و 300 اثر هنری برای اولین بار در سطح استان برگزار کرد تا بخش کوچکی از توان هنرمندانش را در معرض دید مسئولان، هنردوستان و عموم مردم قرار دهد. علی رغم آنکه دعوتنامه جشنواره نیز برای تمام مسئولان شهری و استان ارسال شده بود متاسفانه با بی‌توجهی نسبت به بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری استان روبرو شدیم.

عطابکی می‌گوید: در هیچ استانی اینگونه ظرفیت از سوی هنرمندان فراهم نیست، اما به جهت فقدان برنامه از سوی مسئولان امر نمی‌توان مدیریت این حجم هنرمند را عهده دار شد.

خانه‌ هنرمندان و موزه هنرهای معاصر البرز همان بوستان گمشده فرهنگ است

موضوع فقدان بوستان فکر و فرهنگ که اخیراً به عنوان یکی از دغدغه های هنرمندان مطرح می شود، بوستانی است که قدم به قدم آن تجلی بخشی از هنرهنرمندان باشد، فضایی دنج و آرام برای فعالیت هنری.

بی‌گمان خانه‌ هنرمندان استان البرز که ساختمان آن در جهانشهر و در دل فضای سرسبزی واقع است، قابلیت فوق العاده ای برای تبدیل شدن به خانه فرهنگ و هنر البرز است، سهم هنرمندان البرزی از خانه هنرمندان تنها یک اتاق محقر در فرهنگسرای قدیمی شهر نیست.

خانه‌ی هنرمندان و موزه هنرهای معاصر سهم هنرمندان البرزی است، پرونده خانه هنرمندان البرزی در شورای شهر جدید روی میز کمیسیون فرهنگی باز خواهد شد تا مسئولان فرهنگی استان خود کلید این خانه را به دست هنرمندان بسپارند.

گزارش : سپیده غفاری