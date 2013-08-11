سقوط یک وانت در کانال آب در دزفول 12 کشته بر جای گذاشت/ جسد هشت نفر پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مردم خوزستان هنوز در شوک مرگ 12 نفر از مردم روستاهای سادات حسینی در شهرستان ایذه، به علت واژگونی مینی بوس آنها در دریاچه سد کارون3 هستند، از شهرستان دزفول دیگر شهر شمالی خوزستان خبر می رسد شنبه شب 12 نفر از مردم این شهرستان که سوار یک دستگاه وانت بودند در یک کانال آب سقوط کردند و غرق شدند.



مسافران این وانت شب گذشته در حال بازکشت از یک مراسم عروسی بودند که وانت آنها در کانال آب کشاورزی سقوط کرده و در آن غرق می شوند.



مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان با تائید این حادثه به خبرنگار مهر گفت: این وانت حامل 13 نفر بوده که ساعت 23 شب شنبه در حال بازگشت از یک مراسم عروسی در کنال آب سقوط می کند.



محمدرضا آملازاده افزود: این حادثه که در روستای سنگر دزفول اتفاق افتاده احتمالا به علت سرعت بالای وانت اتفاق افتاده است. البته این حادثه نیاز به بررسی دقیق دارد ولی احتمالا علت سقوط سرعت بالای وانت بوده است.



وی ادامه داد: این وانت پس از سقوط در این کانال عمیق آب کشاورزی که یک کانال مادر به حساب می آید و از رودخانه دز برای آبیاری زمین های اطراف سرچشمه می گیرد به سیفون آب بالا رود برخورد می کند و مسافران آن در آب پرتاب می شوند.



آملازاده عنوان کرد: یک دختر در میان 13 نفر مسافر که با شنا کردن آشنایی داشت موفق به نجات خود می شود ولی سایر افراد که تعداد آنها 12 نفر بود متاسفانه در آب کانال غرق می شوند.



مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان تاکید کرد: تاکنون جسد هشت نفر از آب خارج شده و تلاش برای یافتن سایر مسافران غرق شده ادامه دارد.



وی تاکید کرد: جزئیات بیشتر و دقیق این حادثه نیاز به بررسی اساسی تری دارد.

