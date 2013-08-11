سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم در حاشیه نشست سومین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه ای در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه چرا تلاش‌ها برای حل مناقشه بر سر خانه سینما در دولت دهم به نتیجه نرسید؟ گفت: مجموع مباحث سینمایی از جمله تصمیم‌گیری درباره خانه سینما را به دولت آینده موکول کرده‌ایم.

حسینی با تاکید بر اینکه تلاش مدیریت کلان سینما بر این بود که این موضوع به بهترین شکل به سرانجام برسد، افزود: انتظار داریم دولت آینده با توجه به تلاشی که در زمینه‌های مختلف فرهنگ و هنر صورت گرفته است، موضع مشخصی در این حوزه‌ها داشته باشد.

وزیر ارشاد درباره اینکه جواد شمقدری رئیس سازمان در برنامه "هفت" گفت جشنواره‌ فجر پیش از مدیریت وی در حد یک هفته‌فیلم بوده است، گفت: جشنواره‌های بزرگ ملی و بین‌المللی ریشه در سالیان دور دارد و از اعتبار کافی نیز برخوردار است. اما در دوره دهم جشنواره‌هایی برگزار کردیم که پایه و زیربنای آن در دولت دهم شکل گرفت. از سوی دیگر برخی از جشنواره ها مانند جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در دولت نهم و دهم تقویت شد.

حسینی در ادامه متذکر شد: از سوی دیگر در تمام جشنواره‌هایی چون جشنواره فیلم کودک و نوجوان، جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر و موسیقی که برگزار کرده‌ایم سعی شده توجه ویژه‌ای به توسعه کمّی و کیفی داشته باشیم.

وی در پایان بیان کرد:‌ جشنواره سی و یکم فیلم فجر از جشنواره‌هایی بود که مورد توجه همه قرار گرفت، در حالی که در سال‌های گذشته اعتراض های گسترده ای مبنی بر کم و کیف برگزاری این جشنواره بود ولی خوشبختانه جشنواره فیلم فجر در سال گذشته به گونه ای برگزار شد که ایرادی بر آن وارد نبود.