محصولات کشاورزان گیلان ساماندهی و هویت سازی شود/ دنیا عاشق چای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صفایی مقدم ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران رسانه های گروهی استان افزود: تولید انواع محصولات کشاورزی در گیلان مشکل ندارد بلکه معضل اصلی عرضه و فروش این محصولات است.

وی تصریح کرد: در سفر نخست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بحث ایجاد پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی در استان تصویب و در سفر دوم هیئت دولت این مصوبه مورد تاکید قرار گرفت.

مدیرعامل پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه گیلان گفت: در اغلب کشور های دنیا فعالیت اقتصادی داشته و همواره از کار خود لذت برده اما برای ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه در استان با مشکلات زیادی مواجه بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه برای اجرای پروژه ها "نیازی به تسهیلات بانکی ندارد"، افزود: با این وجود از موانع زیادی عبور تا این پایانه را به سر انجام برساند.

صفایی مقدم با اشاره به اینکه سرمایه گذار همواره سرمایه ساز است، افزود: مسئولان برای توسعه استان باید نهایت همکاری و تعامل را با سرمایه گذاران داشته باشند.

وی تصریح کرد: در کشورهای همچون قطر، عربستان، افریقا و غیره پروژه های زیادی احداث و از کار خود لذت بردیم اما در گیلان نه تنها از فعالیت های اقتصادی خود لذت نمی بریم بلکه هواره درگیر مسائل حاشیه ای هستیم.

مدیرعامل پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه استان گفت: با رئیس جمهور و وزراء به راحتی امکان ملاقات وجود دارد اما در گیلان با استاندار نمی توان به آسانی ملاقات کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برخورد با سرمایه گذاران در گیلان برخورد مناسبی نیست، افزود: در دولت جدید آرزو های زیادی داریم.

افتتاح اولین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه کشور در گیلان

صفایی مقدم با اعلام اینکه 29 مهر ماه امسال پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه در گیلان افتتاح می شود، اظهارداشت: این پایانه نقش مهمی در تولید و توسعه صادرات استان دارد.

وی همچنین با عنوان اینکه کشاورزی گیلان به دلیل نداشتن هویت در بخش صادرات موفق نبوده است، تصریح کرد: دنیا عاشق چای ایرانی است و کشورها این محصول را رو دست می برند.

مدیرعامل پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه گیلان از صادرات پنج هزار تن چای به کشورها دنیا تاکنون خبر داد و افزود: در گذشته بیشتر چای های که از سوی کارخانه داران به کشورهای دیگر صادر می شد سنواتی و کمتر چای بهاره بوده بنابراین این گونه رفتارها آبروی نظام اسلامی ایران را در دنیا خدشه دار می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان هنور از کارکرد پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی آشنایی کافی ندارند، گفت: تولید کنندگان محصولات کشاورزی باید محصولات خود را از کانال پایانه صادر شود.

صفایی مقدم اذعان داشت: فارغ التحصیلان زیادی از رشته های مختلف کشاورزی در راستای فعالیت های این پایانه جذب و در عرصه های مختلف بازاریابی، تحقیق، پژوهش و سایرموارد مشغول فعالیت هستند.

وی با تاکید بر اینکه با افتتاح پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان از هیچ مبادی به جز پایانه "محصولات کشاورزی" نباید صادر شود، افزود: محصولاتی که از کانال پایانه صادر می شود دارای استاندارد های لازم هستند.

مدیرعامل پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه گیلان یادآورشد: صادر کنندگان محصولات کشاورزی باید برگه پایانه را داشته باشند چون این برگه شناسنامه کالا است.