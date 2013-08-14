به گزارش خبرگزاری مهر، فداحسین مالکی در خصوص گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه ورزش و جوانان گزینههای خوشفکر و توانمندی وجود دارد که سلطانیفر یکی از همین گزینههاست. ورزش کشورمان به علت بیتدبیری و نبود برنامههای منسجم و استراتژی مشخص فشارهای زیادی متحمل شد.
مالکی افزود: وزیر جدید در اولین گام با استفاده از نیروهای خوشفکر و کلاننگر باید ثبات و آرامش را به ورزش کشور برگرداند تا فدراسیونها با استفاده از توان پیشکسوتان و متخصصان تحرک بیشتری برای حضور در میادین جهانی داشته باشند.
رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگری که در پیش روی وزیر جدید است سر و سامان دادن به باشگاههای دولتی است. برخی از این باشگاهها از جمله پرسپولیس و استقلال وضعیت خوبی ندارند و میبایست از بلاتکلیفی خارج شوند. نباید اجازه داد این 2 تیم محبوب کشورمان از فرصت به تهدید تبدیل شوند.
وی در خاتمه تصریح کرد: خوشبختانه ابزار قانونی جهت خصوصی کردن پرسپولیس و استقلال وجود دارد و مدتی نیز اینجانب به اتفاق دکتر امیدوار رضایی، عضو هیئت مدیره استقلال برنامههای خوبی را در دستور کار قرار دادیم که در اختیار وزیر محترم قرار خواهد گرفت.
فداحسین مالکی:
وزیر آینده ثبات را به ورزش برگرداند/ استقلال و پرسپولیس وضعیت خوبی ندارند
رئیس پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه سلطانی فر گزینه مناسبی برای وزارت ورزش و جوانان است گفت: یکی از اولین اقدامات وزیر جدید باید این باشد که ورزش را به ثبات و آرامش برساند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فداحسین مالکی در خصوص گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه ورزش و جوانان گزینههای خوشفکر و توانمندی وجود دارد که سلطانیفر یکی از همین گزینههاست. ورزش کشورمان به علت بیتدبیری و نبود برنامههای منسجم و استراتژی مشخص فشارهای زیادی متحمل شد.
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