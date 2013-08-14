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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۱۱

فداحسین مالکی:

وزیر آینده ثبات را به ورزش برگرداند/ استقلال و پرسپولیس وضعیت خوبی ندارند

وزیر آینده ثبات را به ورزش برگرداند/ استقلال و پرسپولیس وضعیت خوبی ندارند

رئیس پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه سلطانی فر گزینه مناسبی برای وزارت ورزش و جوانان است گفت: یکی از اولین اقدامات وزیر جدید باید این باشد که ورزش را به ثبات و آرامش برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فداحسین مالکی در خصوص گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: خوشبختانه در حوزه ورزش و جوانان گزینه‌های خوش‌فکر و توانمندی وجود دارد که سلطانی‌فر یکی از همین گزینه‌هاست. ورزش کشورمان به علت بی‌تدبیری و نبود برنامه‌های منسجم و استراتژی مشخص فشارهای زیادی متحمل شد.
 
مالکی افزود: وزیر جدید در اولین گام با استفاده از نیروهای خوش‌فکر و کلان‌نگر باید ثبات و آرامش را به ورزش کشور برگرداند تا فدراسیون‌ها با استفاده از توان پیشکسوتان و متخصصان تحرک بیشتری برای حضور در میادین جهانی داشته باشند.
 
رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگری که در پیش روی وزیر جدید است سر و سامان دادن به باشگاه‌های دولتی است. برخی از این باشگاه‌ها از جمله پرسپولیس و استقلال وضعیت خوبی ندارند و می‌بایست از بلاتکلیفی خارج شوند. نباید اجازه داد این 2 تیم محبوب کشورمان از فرصت به تهدید تبدیل شوند.
 
وی در خاتمه تصریح کرد: خوشبختانه ابزار قانونی جهت خصوصی کردن پرسپولیس و استقلال وجود دارد و مدتی نیز اینجانب به اتفاق دکتر امیدوار رضایی، عضو هیئت مدیره استقلال برنامه‌های خوبی را در دستور کار قرار دادیم که در اختیار وزیر محترم قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 2115894

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