نظر سه نماینده مجلس در مورد وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی خوراسگانی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص وزیر پیشنهادی ورزش گفت: در مجمع نمایندگان اصفهان با وزیر پیشنهادی ورزش جلساتی داشتیم به نتایج مثبتی رسیدیم البته می بایست بررسی های کلی رو در روزهای باقی مانده انجام داد.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در خصوص وزیر پیشنهادی ورزش گفت: ایشان در زمینه ورزش و جوانان صاحب برنامه های خوب و مثمر ثمری بود و صحبت های در خصوص ورزش کشور خصوصا اصفهان با ایشان داشتم و وی برنامه های خودش را اعلام کرد که امیدوارم طبق صحبت های صورت گرفته انجام شوند .



دکتر حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد گفت: در ملاقات حضوری که با ایشان داشتم در خصوص کلیات ورزش با هم صحبت کردیم و به جمع بندی خوبی رسیدیم.