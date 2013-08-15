رای مجلس نشانگر حساسیت جدی نمایندگان به مسائل اقتصادی و تعامل با دولت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی با حضور در جمع خبرنگاران به سئوالات آنان پاسخ داد.

این نشست خبری در صحن پارلمان برگزار شد.

لاریجانی در آغاز سخن گفت: مذاکرات در مجلس بسیار جدی بود یعنی به هیچ وجه هیچ بخشی از آن تصنعی نبود.

وی افزود: نمایندگان در بحث تک تک وزیران پیشنهادی با آمادگی خوب بحث را مطرح کردند ایرادات ابهاماتی که به ذهنشان می رسید را با شجاعت و شفافیت مطرح کردند این نشان می دهد که درجه دموکراسی در کشور ما در سطح بسیار خوبی است و قوای مختلف از هم مستقل هستندو هر کدام سر جای خودشان با روش خودشان مسائل را مورد کاووش قرار می دهند.

وی ادامه داد: الحمدالله در این 4 روز نمایندگان با جدیت موضوع را دنبال می کردند چون موضوع مهمی است امیدواریم در این شرایط کشور که مسائل مهم اقتصادی و بین الملی هم مورد توجه است ، این دقت نظری که نمایندگان داشتند مجموعا نتایج برای سرنوشت کشور مفید بوده باشد.

نماینده قم ادامه داد: این کاووشی که نمایندگان در بررسی هیات وزیران داشتند و رای آنها نشان می دهد که نمایندگان نسبت به مسائل اقتصادی کشور حساسیت جدی داشتند و تلاش کردند که بخش اقتصادی کشور کاملا روان بتواند مسائل را حل کند.

وی افزود : 15 نفر از اعضای کابینه که رای آوردند ، بیشتر مسائل اقتصادی در این بخش نهفته بود و بخش های مربوط به مسائل علمی، فرهنگی و ورزشی نتوانستند رای اعتماد بیاورند آن هم شاید دقت نظر و اهمیتی است که نمایندگان برای این بخش قائلند و معتقدند سرمایه های قوی تری در این زمینه وارد صحنه شوند البته غیر از وزیر آموزش و پرورش که یک رای کم آورد رای سایرین نشان می دهد که نمایندگان بخواهند وزیرانی در سطح قویتری در این بخش ها حضور پیدا کنند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در کل نگاه مجلس نگاه همکاری با دولت بود و مذاکرات و رای 15 وزیر هم نشان می داد که نگاه مجلس نگاه همکاری با دولت است. قصد مجلس این است که زودتر کابینه بتواند کار خود را آغاز کند. امیدواریم که برای سه وزیر دیگر هم با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود که کارهای مهم این بخش هم روی زمین نماند.

لاریجانی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت سه وزارتخانه ای که نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند گفت: قانون اساسی این موضوع را روشن کرده برای وزارت خانه هایی که وزیر رای اعتماد نمی آورد باید سرپرست گذاشته شود تا در فرصت مناسبی فردی را انتخاب کنند و به مجلس معرفی شود و همین پروسه یک هفته برای بررسی در مجلس طی شود و سپس مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

وی افزود: دست رئیس جمهور باز است که چه فردی را انتخاب کند. فکر می کنم هر چه بتواند فردی را که قرار است انتخاب کند زودتر انتخاب کند این کار را تسهیل می کند.

لاریجانی گفت: فقط طبق قانون و تفسیر قانون اساسی خود رئیس جمهور نمی تواند سرپرستی را به عهده بگیرد.

خبرنگار دیگری در خصوص تحولات اخیر لبنان و مصر از لاریجانی سوال کرد و گفت مجامع بین المللی و حقوق بشری چه اقدامی باید در این راستا انجام دهند گفت: حوادثی که این چند روز چه در مصر و لبنان اتفاق افتاد حوادث دردآوری برای جهان اسلام است و نشان می دهد یک مجموعه از مسائل پیچیده ای که از مدت ها پیش در منطقه سرمایه گذاری شده بود، برخی از آن ها به نتیجه رسیده است و آن اختلاف افکنی بین امت اسلامی و فرسایش توان امت اسلامی است.

لاریجانی گفت: در مصر این کشتار زیادی که انجام شد و حجم بالایی دارد خسارت بزرگی برای کشور بزرگی مثل مصر است که یک جایگاه کانونی در عالم اسلام دارد و نگرانی ها را زیاد می کند که به سمت مشکلات داخلی عظیم تری برود.

نماینده قم ادامه داد: فکر می کنم هم ارتش مصر باید توجه بیشتری کند که این طور مقابله با افراد آثار دراز مدتی زیان بار دارد همچنین علما و دانشمندان و سیاست مداران مصر هرچه زودتر باید گفت و گو های درونی را شروع کنند و بدانند که استکبار جهانی و برخی کشورهای منطقه ای دنبال حل مسئله مصر نیستند آن ها اگر آتش را افزایش ندهند، مشکل مصر را حل نخواهند کرد و تنها راه آن گفت و گو های ملی درون مصر است که بتوانند به یک چارچوب و قواعد دموکراتیک برای ادامه کار برسند.

رئیس مجلس گفت: در لبنان هم این اتفاقی که برای حزب الله افتاد محکوم می کنیم این حادثه نشان می دهد که هم کشورهای غربی و هم کشورهای زورگو توسط تروریست ها کارهایی می کنند که عملا بین کشورهای اسلامی که ید واحده باشند اختلاف می اندازند مخصوصا در مورد حزب الله که یک نیروی بشیر در عالم اسلام در دفاع از کیان مسلمانان در مقابل صهیونیست ها تمام ثمره آن را رژیم صهیونیستی خواهد برد و با این انفجارهایی که انجام شده سودش را رژیم صهیونیستی می برد.

لاریجانی گفت: البته حزب الله یک نیروی بسیار قوی است و این مسائل نشان می دهد افرادی که این کار ها را می کنند به خاطر ضیقی که از نظر حیات سیاسی پیدا کرده اند دست به این کار های تروریستی می زنند. حزب الله یک سرمایه بزرگ برای امت اسلامی است اما به هر حال نشانگر تخریب هایی درون امت اسلامی است که باید با تیزبینی همه سیاست مداران به آن توجه کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که عکس العمل هیئت رئیسه مجلس طبق آئین نامه داخلی در خصوص توزیع 9 نامه که علیه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش شده است چه اقدامی خواهد کرد گفت: 9 نامه مشاهده نکردیم دو نامه بود. نامه را نشان دادند که توسط هیئت رئیسه برای توزیع امضا نشده بود ممکن است افرادی این نامه ها را به دوستانشان داده باشند البته از نظر آئین نامه هر نامه ای که منتشر و بین نمایندگان توزیع شود باید حتما از هیئت رئیسه اجازه گرفته شود و بر اساس آئین نامه به آن ها اجازه داده شود.

رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری تعامل مجلس و دولت را در این دوره چطور پیش بینی می کنید با توجه به این که سه وزیر پیشنهادی موفق به کسب رای نشدند آیا این موضوع اثر منفی در روابط دولت و مجلس خواهد داشت گفت: فکر نمی کنم این اتفاق تاثیری در روابط قوا داشته باشد. هم در سطح رئیس جمهور و هم در سطح مجلس این بلوغ وجود دارد که ساختار دموکراتیک در کشور همیشه اقتضاء می کند که هر بخشی کار مطالعاتی و کاوشی خود را مستقلا انجام دهد. معمولا هم در انتخاب هیئت وزیران در مجلس این بحث ها انجام می شد که با نسبتی گاهی بیشتر گاهی کمتر ممکن است افراد مورد قبول واقع نشوند این غیر طبیعی نیست.

وی افزود: مهم این است که مجلس به 15 نفر از 18 نفر رای داد و این نگرش مثبت مجلس را برای حل مشکلات نشان می دهد مخصوصا بخش های مهم اقتصادی و صنعتی رای داد که دغدغه اصلی مجلس را برای حل مشکلات مردم نشان می دهد حال برای چند وزیری که به طور طبیعی ممکن است در هر گزینشی اختلاف نظرهایی بین نهادها وجود داشته باشد افراد جدیدی معرفی می شوند و این چیز غیرطبیعی نیست.

لاریجانی گفت: در این که روی نظر نمایندگان اطلاعاتی از بیرون برسد که تاثیرگذار باشد خیلی غریب نیست ما از کسانی هم که اطلاعاتی در اختیار مجلس قرار گذاشتند تشکر کردیم اما من معتقدم مجلس باید درباره هر وزیر اغناء می شد تا بتواند رای بدهد. نسبتا هم دقیق بررسی شد لذا این که فشاری از بیرون باشد نه چنین نبود این را احساس نکردیم ممکن است کارهای رسانه ای نسبت به برخی وزیران شده باشد اما این خیلی تاثیر در رای نمایندگان ندارد چون آن ها از یک ظرفیت سیاسی خوب برخوردارند بررسی می کنند، فکر می کنم خیلی اتفاق عجیبی رخ نداده است.

لاریجانی در پاسخ به این سوال که با رای اعتماد به کابینه اولین جلسه سران سه قوه کی برگزار خواهد شد و همچنین آیا جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه برگزار خواهد شد یا با حضور معاونان رئیس جمهور گفت: البته ما دو هفته قبل یک جلسه داشتیم ولی بسیاری از جلسات ما علنی نمی شود ممکن است برخی از آن ها علنی شود. امیدوارم که جلسات سران به زودی کار رسمی خود را به صورت مرتب شروع کنند بحثی هم داشتیم که هفته آینده جلسه بعدی سران سه قوه را داشته باشیم. فکر می کنم این اقبال از طرف سه قوه برای تشکیل منظم و مرتب جلسات سران وجود دارد، این خیلی به هماهنگی و تصمیم گیری های کلان در کشور کمک می کند.

لاریجانی در مورد جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: خیلی خوب هم هست که برخی از جلسات با حضور سران برگزار شود و این موضوع را ما مورد بررسی قرار خواهیم داد.

رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر ارزیابی وی از پخش مستقیم جلسات علنی مجلس در تاثیر رای اعتماد کابینه پیشنهادی بر افکار عمومی و آیا می تواند به عنوان یک الگو در جهان مطرح شود گفت: البته مذاکرات مجلس طبق قانون اساسی پخش می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد اما اینکه از تلویزیون پخش شد به خاطر حساسیتی بود که مردم پس از انتخابات داشتند و می خواستند کل مذاکرات مجلس را مورد بررسی قرار دهند که کار بسیار پسندیده و خوبی بود.

وی ادامه داد: در سطح جهان هم در خیلی از کشورها معمول است مذاکرات مجلس را از تلویزیون پخش می‌کنند. در کل در این مقطع کار بسیار خوبی بود که صدا و سیما این کار را انجام داد که تشکر می کنیم.

لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از رئیس مجلس پرسید 3 گزینه پیشنهادی امروز نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند در حالی که گزینه های پیشنهادی دیگری بودند که مخالفان جدی تری داشتند و نتوانستند اعتماد مجلس را کسب کنند فکر می کنید پیام مجلس چه بود که رای اعتماد به آن سه گزینه پیشنهادی نداد گفت: این نشان می داد که هم مجلس رویکرد مثبتی به دولت دارد که به 15 وزیر رای اعتماد داد، چون ملاحظه می کردید برخی عقاید در مجلس تعداد زیادتری را می خواستند رای اعتماد ندهند اما کلیت مجلس بر این باور بود که یک پیام مثبتی برای همکاری با دولت باید داده شود و این یک حداقلی بود که رای اعتماد ندادند.

لاریجانی گفت: نکته دوم تمرکز بر بخش های صنعتی و اقتصادی است که همه این ها تقریبا رای اعتماد گرفتند و درک نمایندگان را باید تحسین کرد که این بخش که ضرورت داشت سریع تر سامان پیدا کند به آن رای اعتماد دادند.

وی گفت: ضمنا حساسیت و دقت عمل در بخش های فرهنگی و علمی را هم نشان می دهد که تراز کار را باید دقیق در نظر گرفت.

رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اطلاعیه سپاه پاسداران در خصوص اظهارات زنگنه وزیر پیشنهادی نفت و این که چرا این اطلاعیه در مجلس قرائت نشد گفت: فرایند قرائت این جوابیه ها متن آئین نامه است. اگر نماینده ای نکته ای بگوید که توهین یا خلاف باشد طرف مربوطه می تواند پاسخ گوید اما در مورد هیئت وزیران که نظر داده می شود مانند نظر نمایندگان است که پاسخ می دهند ما در آئین نامه جایی ندیده ایم که دستگاه ها و افراد می توانند به نظر هیئت دولت در مجلس پاسخ دهند.

لاریجانی گفت: آن ها می توانند در رسانه ها پاسخ دهند.

لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره بی نظمی های مجلس و توزیع برخی نامه ها بدون مجوز هیئت رئیسه گفت: نامه هایی که شما می گویید در یک مورد به دستور آقای باهنر توزیع شده بود و بدون اجازه نبود موارد معدودی هم بود که بدون اجازه توزیع شده بود که می توانیم آن را پیگیری کنیم چون باید زیر نظر هیئت رئیسه باشد.

وی ادامه داد: ضمنا من بعید می دانم اینگونه نامه ها خیلی در آراء نمایندگان تاثیر داشته باشد.

لاریجانی ادامه داد: در مورد بی نظمی های صحن علنی هم باید بگویم چون موضوع بحث هیئت وزیران بود گاهی نمایندگان مجبور بودند از صندلی هایشان خارج شوند که محاسن این امر به اشکالاتش می چربد.

لاریجانی در پاسخ به این سوال که چرا بررسی صلاحیت وزیران به درازا کشید آیا راهی وجود دارد که این پروسه کوتاه تر شود و برخی نمایندگان معتقد بودند که برخی افراد توانستند هفت مرتبه به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند گفت: بعید می دانم که کسی هفت مرتبه صحبت کرده باشد، چهار بار بوده است اما هم اکنون آئین نامه به گونه ای است که افراد ثبت نام می کنند و باید دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت کنند.

وی گفت: حتما می شود تغییری در آن ایجاد کرد، آئین نامه وحی منزل نیست اما باید فکر کرد چه روش دیگری می توان برای آن در نظر گرفت چون در یک حادثه مهم مثل بررسی صلاحیت هیئت وزیران خیلی افراد مایلند درباره آن صحبت کنند. باید مطالعه کرد ببینیم راه حل دیگری می توان برای آن پیدا کرد یا خیر.

لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که از وی پرسید رای شکننده به کابینه را چطور ارزیابی می کنید و آیا مجلس با نگاه سیاسی با کابینه آقای روحانی به خصوص وزرای فرهنگی و دانشگاهی برخورد نکرد گفت: به نظر من رای شکننده نیست. این که 15 وزیر رای آورده اند نشان می دهد شکننده نیست. همین طور که حجم آراء هم نشان می دهد ما رای بالای 270 هم داشتیم و این نشان می دهد که مجلس همتش برای کمک به دولت است.

وی افزود: توجه داشته باشید همه وزیران فرهنگی هم تغییر نکردند بلکه وزیر ارشاد که وزیر مهم و اثرگذار فرهنگی است رای اعتماد بالایی آورد. وزیر بهداشت نیز که وظیفه مهم دانشگاهی هم بر عهده اش است رای بالایی آورد. نمی شود برای آن یک قاعده گذاشت.

لاریجانی گفت: فکر می کنم در کل حساسیت مجلس نسبت به موضوعات فرهنگی و علمی را نشان می دهد که تراز قوی ای را مورد توجه قرار داده است بعید می دانم در آن مسائل جناحی مطرح باشد. نگاه بیشتر ارتقاء آن ها است.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر تفاوت بین دولت آقای احمدی نژاد و روحانی می بینید، آقای روحانی بر تعامل با مجلس تاکید زیادی دارد. رویکرد مجلس را چطور تعریف می کنید گفت: من تعامل ایشان را با مجلس مثبت می بینم.

وی افزود: هم به دلیل توجهی که ایشان به حرکت قانونی دارند که این امر پسندیده ای است. در تبلیغاتشان روی این امر اصرار کردند در جلساتی هم که با مجلس داشتند این را با صراحت گفته اند و ما آن را به فال نیک می گیریم چون انضباط در کشور و ایجاد عدالت در کشور بدون قانونمند حرکت کردن امکان پذیر نیست بنابراین این یک رکن مهم مورد توجه ایشان است.

لاریجانی گفت: برخی منازعاتی که قبلا سر عدم رعایت قانون بود ان شاء الله مرتفع خواهد شد.

رئیس مجلس ادامه داد: به خاطر سابقه ای که ایشان در کارهای کشور داشته اند، مسائل کلان کشور را خوب می یابند و می دانند که باید با یک تعامل سازگار با قوای دیگر مسائل حل شود و این هم مخصوصا در شرایط فعلی کار درستی است.

لاریجانی در پایان تاکید کرد: امیدواریم مسیر همین طور که حدس می زنیم ان شاء الله پیش برود.