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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

میرباقری "شاه‌گوش" را به تدوینگر سپرد

میرباقری "شاه‌گوش" را به تدوینگر سپرد

مهدی حسینی‌وند تازه‌ترین سریال سیدمحمدداود میرباقری با نام "شاه‌گوش" را تدوین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسینی‌وند در حال تدوین سریال "شاه‌گوش" به کارگردانی داوود میرباقری است. وی که پیش از این نیز در تدوین سریال "مختارنامه" با میرباقری همکاری کرده بود، جدیدترین سریال او را که برای شبکه توزیع ویدئویی خانگی ساخته می‌شود، تدوین می‌کند.

حسینی وند، علاوه بر تدوین "مختارنامه"، سریال "در چشم باد" و حداقل 20 فیلم سینمایی مانند "مهمان مامان"، "دعوت"، "چ"، "سنتوری"، "گزارش یک جشن" و ... را تدوین کرده است.

"شاه‌گوش" نخستین سریال داوود میرباقری برای شبکه توزیع ویدئویی خانگی است. سید محمد امامی و مهران برومند، تهیه کنندگان این سریال هستند و اکبر عبدی، محسن تنابنده، فرهاد اصلانی، احمد مهران فر، مرجانه گلچین، طناز طباطبایی، حمیدرضا آذرنگ، سیروس گرجستانی و... در آن بازی می‌کنند.

"شاه‌گوش" درباره تصادفی است که تنها شاهد آن، گدايي نيمه نابيناست که تنها 3 عدد پلاک ماشين را مي بيند. اتفاقي که باعث مي‌شود پاي افراد زیادی به کلانتري باز شود.

عظیم جوانروح مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری طراح گریم و فردین خلعتبری آهنگساز این سریال 26 قسمتی هستند که توزیع آن از 17 مهر 1392 آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2116834

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