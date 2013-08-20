به گزارش خبرگزاری مهر، فردین خلعتبری آهنگسازی اولین سریال ویدیویی داوود میرباقری را برعهده گرفته و در حال ساخت آن است.
سریال 26 قسمتی "شاهگوش" به تهیهکنندگی سیدمحمد امامی و مهران برومند و با بازی اکبرعبدی، فرهاد اصلانی، مرجانه گلچین، طناز طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، احمد مهرانفر، حمیدرضا آذرنگ، هادی کاظمی، سیروس گرجستانی از 17 مهرماه وارد شبکه توزیع خانگی خواهد شد.
داستان این سریال را که عبدالله اسکندری، طراحی گریم و عظیم جوانروح، فیلمبرداری آن را برعهده دارد، ماجرای یک تصادف است که گدایی نیمه نابینا شاهد آن است که فقط 3 شماره پلاک ماشین را میبیند.
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