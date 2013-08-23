افشین داوری در گفتگو با مهر، در خصوص حضور در مسابقات قهرمانی جهان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: من در کنگره جهانی که در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد شرکت کردم. در این کنگره بحث‌های خوبی از جمله تلاش کشورها برای کسب رکورد ورودی این رقابتها صورت گرفت.

وی درباره عملکرد ضعیف ورزشکاران ایران عنوان کرد: به طور معمول در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک رکوردهایی که به دست می‌آید پایین‌تر از رکوردهای شخصی است چرا که ورزشکاران همه تلاش خود را برای کسب رکورد ورودی آن تورنمنت به کار می‌گیرند و از نظر علمی هم یک ورزشکار در طول سال تنها دو بار به پیک آمادگی خود می‌رسد که باید بین آنها شش ماه فاصله باشد. اما اینگونه هم نباید باشد که رکورد ورزشکار خیلی پایین‌تر از حد معمول باشد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره اینکه چرا ورزشکاران ایران در این رقابتها با افت فاحش مواجه شدند، تاکید کرد: برای این موضوع دلایل متفاوتی وجود دارد. وقتی مناقع در اختیار یک فدراسیون قرار نگیرد، اردوهای مناسبی نمی‌توان تشکیل داد. از طرفی دیگر یک بخش دیگر هم به خود ورزشکار باز می‌گردد. آسیب دیدگی‌ها نیز مزید بر علت شد تا نتوانیم به آن چه که می‌خواهیم دست پیدا کنیم.

وی افزود: در یک سال اخیر ما در تنگنا قرار داشتیم. مربیان خارجی را از دست دادیم. حسن تفتیان آسیب دیده بود که با این حال به مسابقات اعزام شد. رضا قاسمی هم با تصمیمی داشت که به نظر می‌رسد آن را به موقع اجرایی نکرد و محمود صمیمی یک سال و نیم را بدون مربی تمرین کرد. در این یک سال و نیم تنها یک بار در مسابقات خارجی محمود صمیمی بالای 60 متر پرتاب کرده بود.

داوری با تاکید بر این که قصد دقاع از فدراسیون را ندارد، ادامه داد: من دفاع نمی‌کنم و به دنبال توجیه نیستم ولی اگر این حرفها را می‌زنم برای این است که ما بر اساس یکسری ابلاغ که به فدراسیون می‌شود برنامه ریزی می‌کنیم. در سال 91 کمیته ملی المپیک یک میلیارد تومان به ما پرداخت کرد و کمتر از نیمی از بودجه وزارت ورزش را دریافت کردیم. 15 مربی خارجی هم داشتیم ولی حالا وضعیت کاملا فرق کرده است.

وی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر این که رکوردهای ورودی اعلام شده برای مسابقات جهانی صحت نداشت، یادآور شد: مگر می‌شود رکوردها صحت نداشته باشد؟ مگر می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ مگر ما این رکوردها را ثبت کرده بودیم. این رکوردها در قزاقزستان ثبت شد و مسابقاتی بوده که در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده است.

رئیس فدراسیون دوومیدانی در خصوص افول نسل طلایی دوومیدانی ایران گفت: من اسم آن را افول نمی‌گذارم. بحث پشتوانه سازی است که انجام نگرفته و اگر گرفته هم فاصله خیلی زیاد است. ما در حال کاهش این فاصله هستیم و در کمیته استعدادیابی نیز در این باره بحث‌های خوبی انجام گرفته است. آنچه مسلم است برای ورزشکارانی مثل سجاد مرادی یا احسان حدادی جایگزین نداریم.