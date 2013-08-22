باشگاه خبرنگاران بسیج درکیش راه اندازی شد

مجید سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: یکی ازرویکردهای مهم بسیج استفاده از هر فرد در تخصص خودش جهت خدمت در این نهاد مقدس است که یکی از این اقشار خبرنگاران بسیجی هستند.

سالاری اظهارداشت: پس از ساماندهی خبرنگاران بسیجی، می توانند در دوره های آموزش تخصصی شرکت کنند. همچنین خبرنگاران بسیجی از خدمات قانونی بسیج بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه خدمت داوطلبانه بسیجیان را دفاع از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

مسئول فرهنگی، اجتماعی بسیج سپاه کیش گفت: بدون شک صنف های مختلف جامعه در صورتی می توانند بصورت هماهنگ فعالیت کنند که دارای تشکیلاتی منسجم و قانونی باشند و یکی از این تشکل های صنفی ارزشمند در کشور خانه مطبوعات است که می تواند قانونمند و با تعامل مناسب بین مطبوعات محلی و کشوری در جزیره کیش عمل کند که از ضروریات در منطقه آزاد کیش است.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تعداد محدود نشریه هایی محلی و روزنامه سراسری کشور در جزیره کیش نیز فعالیت می کنند قطعا خانه مطبوعات کیش می تواند علاوه بر رشد، توسعه، انسجام و حمایت قانونی از خبرنگاران و نشریات در این جزیره بستر مناسبی را برای بهره مندی از خدمات، حقوقی و قانونی که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده فراهم کند.