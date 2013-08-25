به گزارش خبرگزاری مهر، من یونایتد و چلسی دوشنبه شب در حالی در اولدترافورد با یکدیگر رو به رو می‌شوند که هنوز به درستی مشخص نیست که آیا "وین رونی" با شیاطین سرخ می‌ماند و یا به تیم دیگری که به احتمال فراوان چلسی خواهد بود، نقل مکان می‎کند. "خوزه مورینیو" بشدت به دنبال جذب این بازیکن است و حتی سومین پیشنهاد این مربی برای جذب رونی با پاسخ منفی یونایتدی‌ها مواجه شده است.

"دیوید مویس"، سرمربی من یونایتد، پیش‌تر گفته از این بازیکن در ترکیب تیمش استفاده خواهد کرد. رونی هفته گذشته در دیدار با سوانزی به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شد.

من یونایتد برای این دیدار مهم بازیکنانی چون رافائل (مصدومیت زردپی - چهار هفته)، نانی (مصدومیت ران)، اشلی یانگ (مصدومیت مچ) و خاویر هرناندز (مصدومیت زردپی) را به خدمت ندارد. چلسی هم "داوید لوییس" را در ترکیب ندارد. این مدافع برزیلی از ناحیه زردپی مصدوم است. البته این مدافع به بازی سوپرجام فوتبال اروپا مقابل بایرن مویخ که جمعه برگزار می‌شود خواهد رسید.

چلسی اگر در این بازی که در اولدترافورد برگزار می‌شود، ببرد، اولین تیم تاریخ خواهد بود که در یک سال تقویمی دو بار من یونایتد را در ورزشگاه خانگی این تیم شکست می‌دهد.