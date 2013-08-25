به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاسمی با اشاره به مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن گفت: بر اساس این مصوبه به واحدهای غیرنوساز و غیر دست اول از محل حساب صندوق پس انداز مسکن و اوراق حق تقدم ‌برای واحدهای تا 20 سال ساخت 200 میلیون ریال و برای واحدهای بیش از 20 سال ساخت و حداکثر تا 25 سال ساخت 120 میلیون ریال وام پرداخت می شود.

مدیرکل امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه پیش از این وام 20 میلیون تومانی خرید خانه به واحدهای با عمر 12 سال ساخت پرداخت می شد، تصریح کرد: حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات برای واحد های با مشخصات یاد شده بدون لحاظ میزان تسهیلات یا مدت انتظار ، 12 سال است.

وی هدف از این مصوبه را کاهش بروکراسی اداری،‌ جلوگیری از ورود بنگاه های معاملاتی،‌ دلالان و واسطه ها دانست و افزود: در حال مذاکره با کارشناسان و ادارات بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن هستیم.

