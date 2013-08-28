استفاده از ایمیل ملی در مدارس هوشمند/ رفع مشکلات فنی پست الکترونیک ملی

محمدحسن کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اطلاع رسانی‌های صورت گرفته برای استفاده از سرویس پست الکترونیک ملی اظهار داشت: در روزهای نخست راه اندازی این سرویس، میزان مراجعات و متقاضیان برای دریافت این خدمات قابل توجه بود اما هم اکنون تمرکز شرکت پست برای ارائه این سرویس، مربوط به انعقاد قراردادهایی با سازمان‌ها و ادارات و دستگاه‌ها برای استفاده انبوه از این سرویس است.

وی با اشاره به بحث بازاریابی که در این زمینه در حال انجام است، گفت: در این زمینه با برخی مدارس هوشمند وارد مذاکره شده‌ایم تا برای ارتباط دانش آموزان و والدین آنها با اولیاء مدارس از ایمیل ملی استفاده شود؛ همچنین با بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات تعاملی و تراکنشی به مردم مذاکره کرده‌‌ایم تا استفاده از ایمیل ملی به مشتریانشان پیشنهاد داده شود.

کرباسیان با تاکید براینکه مشکلات فنی پست الکترونیک ملی براساس امضای تفاهم‌نامه با سازمان فناوری اطلاعات در حال رفع است و این سرویس به روزرسانی می‌شود افزود: توسعه زیرساختی این سرویس نیز در دستور کار قرار دارد تا مشکل خاصی در صورت افزایش مراجعات به وجود نیاید.

وی عملیاتی شدن تدریجی این سرویس را در میان سازمان‌ها و بانک‌ها دور از ذهن ندانست و گفت: بزودی پیشنهاد استفاده الزامی از این سرویس برای دستگاه‌های دولتی را به دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌کنیم تا در صورت صلاحدید به عنوان مصوبه هیات دولت به دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی ابلاغ شود.با این وجود این سازمان‌ها می‌توانند برای ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات و اطلاع رسانی و پاسخگویی از ایمیل ملی واحد استفاده کنند.



به گزارش مهر، سرویس پست الکترونیک ملی شرکت پست post.ir اواخر دولت دهم و با امضای قراردادی میان شرکت پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران عملیاتی شد که در آن زمان محمدحسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، اعلام کرد که هر ایرانی باید کنار کدپستی یک ایمیل ملی نیز داشته باشد.