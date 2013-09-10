تشكيل كميته ويژه رسيدگي به حادثه تلخ تصادف اتوبان قم - تهران

سيد جواد آل احمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: كرم رضا پيريايي استاندار قم از اولين دقايق وقوع اين تصادف هولناك در صحنه حاضر شده و مديريت صحنه را شخصا به عهده گرفته و بلافاصله دستور تشكيل كميته ويژه رسيدگي به اين حادثه را صادر كرد.

وي ادامه داد: اين كميته با مسئوليت حجت‌الاسلام عرب انصاري معاون سياسي و امنيتي استاندار قم و عضويت زارعي كوشا فرماندار قم، دلاوري معاون عمراني استاندار، اروجي مديركل ستاد مديريت بحران استان، سرهنگ ايراني معاون فرمانده انتظامي استان، جعفري معاون دادستان عمومي و انقلاب و مسئولان دستگاه‌هاي مرتبط تشكيل شده است.

آل احمد گفت: وظيفه اين كميته رسيدگي و بررسي جوانب كلي اين حادثه و ارائه گزارش نهايي به استاندار قم براي تصميم گيري است.

مديركل حوزه استاندار قم تصريح كرد: همه اختيارات استاندار قم به اين كميته تنفيذ شده و اين كميته در همه جوانب رسيدگي به حال مصدومان و نحوه درمان آنها، شناسايي اجساد و پيگيري امور خدماتي را برعهده دارد.

وي تاكيد كرد: همه دستگاه‌هاي اجرايي و خدماتي موظف به همكاري با اين كميته و ارائه گزارش هستند.