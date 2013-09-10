تصادف دو دستگاه اتوبوس در قم 43 كشته و 44 مصدوم بر جاي گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، اين حادثه ساعت 22 و 49 دقيقه شب گذشته در كيلومتر 23 اتوبان قم – تهران به وقوع پيوست و بر اثر آن هر دو دستگاه اتوبوس دچار آتش سوزي شديد شدند.

شدت اين تصادف به گونه‌اي بود كه اجساد كشته‌شدگان قابل شناسايي نيست و بايد از طريق آزمايش‌هاي خاص در پزشكي قانوني شناسايي شوند.

علت اين تصادف مرگبار انحراف به چپ اتوبوس اصفهان - تهران و عبور از گاردريل وسط اتوبان و برخورد با اتوبوسي كه از تهران عازم يزد بوده اعلام شده است.

44 مصدوم اين حادثه بلافاصله به سه بيمارستان شهيد بهشتي، علي ابن ابيطالب و نكويي منتقل شدند و هماهنگي لازم براي انتقال كشته‌شدگان اين تصادف انجام شده است.

بلافاصله پس از وقوع اين تصادف اولين جلسه ستاد مديريت بحران با دستور كرم‌رضا پيريايي استاندار قم در ساعت 23 برگزار شده و هماهنگي لازم براي مديريت بحران اين حادثه انجام شده است.

همچنين جلسه اضطراري مديريت بحران استان ساعت 5 و 30 دقيقه امروز با حضور دستگاه‌هاي خدمات‌رسان در محل استانداري قم برگزار شده و تصميمات لازم اتخاذ شده است. نمايندگان استاندار قم نيز در سه بيمارستاني كه مصدومان منتقل شده‌اند مستقر هستند تا امور مربوط به حادثه ديدگان را پيگيري كنند.

كرم‌رضا پيريايي استاندار قم، حجت‌الاسلام عرب انصاري معاون سياسي امنيتي استاندار، زارعي كوشا فرماندار قم و آل احمد مديركل حوزه استاندار به عنوان نماينده ويژه استاندار در اولين دقايق وقوع اين تصادف در صحنه حاضر شدند و استاندار قم مديريت صحنه را برعهده گرفت.

استاندار قم ضمن تسليت اين حادثه غم انگيز به خانواده‌هاي داغدار كشته‌شدگان خواستار رسيدگي فوري براي شناسايي كشته‌شدگان و رسيدگي به امور مصدومان اين حادثه شد.

همچنين آل‌احمد مديركل حوزه استاندار قم اعلام كرد كه در صورت مراجعه خانواده‌هاي داغدار اين حادثه غم انگيز زمينه لازم براي اسكان آنان فراهم شده است.

وي گفت: براي اسكان خانواده‌هاي داغدار شماره‌هاي تلفن 02536641750 و 2536648785 در نظر گرفته شده است.

به گفته آل‌احمد دقايقي ديگر اسامي مصدومان اين حادثه اعلام خواهد شد.

آمار کشته‌شدگان این حادثه تا کنون 43 نفر برآورد شده‌است.

اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا منتشر خواهد شد.