یوز ایرانی در جام جهانی برزیل / یوزپلنگ امشب به برنامه نود می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که عروسک بازی های جهانی از میان گونه های جانوری انتخاب می شوند در این میان استفاده از عروسک جانوران در معرض خطر انقراض و معرفی آنها به جهان نیز از خلاقیت های برگزار کنندگان مسابقات جهانی است. سنت انتخاب عروسک بازیها به سال ۱۹۹۶ باز می گردد که یک شیر به نام ˈویلیˈ برای جام جهانی در انگلیس انتخاب شد.

به همین علت عروسک جام جهانی برزیل نیز از یک گونه جانوری انتخاب شده است که در معرض خطر انقراض قرار دارد و برگزار کنندگان مسابقه نام آن را "فولکو" گذاشتند.

جام جهانی فوتبال برزیل درحالی، سال آینده برگزار می شود که از تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه در سطح جهان هزاران هزار خبر و عکس خبری منتشر خواهد شد و به طور حتم ایران نیز در میان کشورهای شرکت کننده، در صدر اخبار ورزشی جهان می نشیند.

به همین منظور فعالان گردشگری و محیط زیست در ایران پیشنهاد کرده اند که می توان از فرصت حضور بازیکنان ایرانی در این مسابقات جهانی برای معرفی جاذبه های زیست محیطی و گردشگری به جهان استفاده کرد.

در همین ارتباط، آرش نورآقایی، از راهنمایان گردشگری ایران نیز به خبرنگار مهر گفت: می‌توان از فرصت حضور ورزشکاران ایرانی در جام جهانی 2014 برزیل استفاده کرد و با نقش بستن نشان یوز ایرانی بر پشت پیراهن و دیگر وسایل این بازیکنان در یک مسابقه جهانی، این گونه در حال انقراض را به جهان معرفی کرد. یوزپلنگی که فقط هفتاد قلاده از آن باقیمانده و همین تعداد هم در ایران است.

وی گفت: اگر پیشنهاد استفاده از برند یوز ایرانی به فدراسیون فوتبال ابلاغ شود می توان این طرح را روی لباس، اتوبوس و کیف دستی ورزشکاران در هنگام برگزاری مسابقه دید حتی مگنت این برند و یا بادبادک های یوز ایرانی طراحی شود آن هنگام وقتی عکس بازیکنان با این تصویر روی وسایل منتشر می شود؛ همه حساس خواهند شد که این برند چه مفهومی دارد به این ترتیب توانسته ایم یوز ایرانی را به دنیا معرفی کنیم.

تیم ملی به کمک محیط زیست و گردشگری بیاید

این کارشناس گردشگری بیان کرد: باید توجه مردم جهان را نسبت به یوز ایرانی بیشتر کنیم و تیم ملی را نیز به کمک محیط زیست و گردشگری بیاوریم، حتی می توان از کنار برندهای ملی طراحی شده، اشتغالزایی کرد.

وی گفت: شعار گردشگری کنیا این است که اگر گردشگری می خواهد 5 پستاندار معروف جهان را ببیند می تواند به این کشور سفر کند. می توان برای گردشگری ایران هم از این تبلیغ استفاده و عنوان کرد که اگر می خواهید یوز ایرانی را ببینید فقط کافی است به ایران سفر کنید همین موضوع باعث می شود تا از فرصت بوجود آمده برای ورزش ایران، یوز ایرانی را تبلیغ کرد و برای سفر گردشگران به ایران برنامه ریزی انجام داد.

این راهنمای گردشگری تصریح کرد: یوز ایرانی را قدرتمندترین دونده می دانند از سوی دیگر یک ورزشکار و یا فوتبالیست نیز باید دونده خوب و چابک باشد استفاده از نماد یوز می تواند این نگاه روانی را بوجود آورد که می توان مانند یوز پر قدرت و چابک بوده و خوب دوید. همانطور که برند وسایل ورزشی پوما، شیر کوهی است.

در همین رابطه یک کارشناسان محیط زیست نیز با بیان اینکه برزیل تصمیم گرفته نماد مسابقات جام جهانی فوتبال "آرمادیلو" گونه‌ای در حال انقراض در آمازون باشد،گفت: این روش در جهان سابقه داشته و چینی‌ها هم سمبل المپیک خود را با خرس پاندا پیوند زنده بودند.

به باور محمد درویش می توان از ظرفیت پربیننده ترین آوردگاه جهانی به نفع تنوع زیستی استفاده و توجه جامعه جهانی را جلب کرد. البته قرار است این هفته، در برنامه 90 نیز این موضوع پیگیری و مطرح شود. همچنین در روز هفتم مهر ماه هم جلسه ای با حضور فعالان گردشگری، محیط زیست و ورزشکاران در خانه هنرمندان ایران تشکیل می شود که در آن برنامه بیشتر روی این پیشنهاد بحث خواهد شد ضمن اینکه چند نفر از گرافیست های مطرح کشور نیز برای طراحی این برند، اعلام آمادگی کرده اند.

محمدعلی فیاضی، مدیر کمیته طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه درخواستی به رئیس سازمان میراث فرهنگی مبنی بر تشکیل کارگروهی با همین موضوع، در هیات دولت خبر داد که در این کارگروه نمایندگانی از سازمان محیط زیست، وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، وزارت خارجه و کمیته طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی حضور خواهند داشت.