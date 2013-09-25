به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است:

بخش رسانه‌ای فیفا با ارسال ایمیلی به روابط عمومی فدراسیون فوتبال، شرایط حضور رسانه‌ها در مراسم قرعه‌کشی رقابتهای فینال جام جهانی 2014 برزیل را اعلام کرد.

در این ایمیل آمده است رسانه‌ها و نمایندگان آنها که قصد دارند در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2014 برزیل حضور داشته باشند، باید در بخش مدیا چنل فیفا ثبت نام کنند. هم اکنون مدیا چنل فیفا ثبت نام را آغاز کرده است و تا 18 اکتبر 2013 یعنی 26 مهر 92 مهلت ثبت نام ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است که مراسم قرعه‌کشی در کاستا دو ساوپ ایالت باهیا، حدود 90 کیلومتری شمال سالوادور در تاریخ 15 آذر 92 انجام می‌شود. همچنین در طول هفته برگزاری مراسم قرعه کشی، سرویس رفت و برگشت بین فرودگاه بین‌المللی سالوادور و کاستا دو ساوپ تدارک دیده خواهد شد.

این ثبت نام برای رسانه‌های نوشتاری(روزنامه‌ها و وب سایت‌ها) و عکاسان زیر نظر بخش رسانه‌ای فیفا و نمایندگان رسانه­‌های رادیویی و تلویزیونی از بخش خدمات پخش فیفا مورد پذیرش قرار می‌گیرند. همچنین کلیه تقاضاها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تضمینی برای حضور همه ثبت نام کنندگان وجود ندارد. در هر صورت به نمایندگان رسانه‎ها برای حضور یا عدم حضور آنها از طریق ایمیل اطلاع داده خواهد شد. رسانه‌ها برای حضور در این مراسم، مسئول گرفتن ویزای خود هستند.



اقدامات اصلی رسانه ها در طول برگزاری مراسم قرعه‌کشی:

11 آذر 92: افتتاح مرکز رسانه‌ها

12 آذر 92: کنفرانس مطبوعاتی مربوط به جلسه کمیته سازماندهی جام جهانی فیفا(در این جلسه اقدامات مربوط به قرعه‌کشی مورد بررسی قرار می­‌گیرد.)

14 آذر 92: کنفرانس مطبوعاتی مربوط به جلسه کمیته اجرایی فیفا

15 آذر 92: مراسم قرعه‌کشی



رسانه‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر باید به بخش رسانه‌ای فیفا مراجعه کنند.