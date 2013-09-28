به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی سومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی عصر امروز شنبه با رقابت ورزشکاران در ماده پرش با نیزه در ورزشگاه جاکابارینگ پالمبانگ اندونزی پی‌گیری شد. در این رقابت محسن ربانی نماینده کشورمان توانست با ثبت رکورد 5 متر به عنوان دومی دست یابد و مدال نقره را به گردن آویزد.



در این ماده پرنده مراکشی با 5 متر و 10 سانتی‌متر اول شد و ورزشکاری از تونس با رکورد 4 متر و 90 سانتی‌متر روی سکوی سوم ایستاد.