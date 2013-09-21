  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

شبکه دو برای پاییز و زمستان آماده شد/ از "راه شیری" تا "همه بچه‌های ما"

شبکه دو برای پاییز و زمستان آماده شد/ از "راه شیری" تا "همه بچه‌های ما"

مدیر شبکه دو سیما از پخش 3 سریال جدید تلویزیونی از این شبکه در نیمه دوم سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو سیما در نشست خبری تشریح برنامه های نیمه دوم سال این شبکه از پخش سه سریال جدید تلویزیونی در شبکه دو سیما خبر داد و گفت: سریال "همه بچه‌های ما" به کارگردانی تاجبخش فنائیان در 28 قسمت 40 دقیقه ای از 13 مهر تا 20 آبان از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد. همچنین سریال "خانه ای روی تپه" به کارگردانی داریوش یاری در 15 قسمت 45 دقیقه ای از 9 تا 27 آذر ماه از این شبکه تلویزیونی پخش می شود.

وی گفت: سریال چند اپیزودی "راه شیری" به کارگردانی سامان مقدم، حسن برزیده، ایرج کریمی و مونا زندی در 24 قسمت 40 دقیقه ای از 26 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه از این شبکه پخش خواهد شد.

مدیر شبکه دو سیما بیان کرد: همچنین نگارش 4 سریال تلویزیونی به پایان رسیده و به زودی این آثار در شبکه دو کلید می خورد.

کد مطلب 2139769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها