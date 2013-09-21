به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو سیما در نشست خبری تشریح برنامه های نیمه دوم سال این شبکه از پخش سه سریال جدید تلویزیونی در شبکه دو سیما خبر داد و گفت: سریال "همه بچه‌های ما" به کارگردانی تاجبخش فنائیان در 28 قسمت 40 دقیقه ای از 13 مهر تا 20 آبان از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد. همچنین سریال "خانه ای روی تپه" به کارگردانی داریوش یاری در 15 قسمت 45 دقیقه ای از 9 تا 27 آذر ماه از این شبکه تلویزیونی پخش می شود.

وی گفت: سریال چند اپیزودی "راه شیری" به کارگردانی سامان مقدم، حسن برزیده، ایرج کریمی و مونا زندی در 24 قسمت 40 دقیقه ای از 26 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه از این شبکه پخش خواهد شد.

مدیر شبکه دو سیما بیان کرد: همچنین نگارش 4 سریال تلویزیونی به پایان رسیده و به زودی این آثار در شبکه دو کلید می خورد.