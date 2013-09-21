آیا سراینده شعر «علی ای همای رحمت» شهریار نیست؟

جواد محقق، شاعر و پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره واکنشها به اظهار تردید او نسبت به سراینده شعر «علی ای همای رحمت» که بسیاری آن را متعلق به شهریار میدانند، گفت: چند روز قبل در حوزه هنری جلسهای برای بزرگداشت استاد شهریار برگزار شد و من این مسئله را آنجا مطرح کردم، البته نه به عنوان طرح قضیه، بلکه از حیث طرح یک پژوهش ادبی و به دوستانی هم که از حرفهای من رنجیده بودند، گفتم باید اجازه بدهند کار پژوهشی آن انجام شود، با باد کردن در رگهای گردن، این مسئله حل نمیشود!
وی افزود: همین مسئله انعکاس پیدا کرد و در آنجا هم عدهای آمدند و از تعصبورزیهای معمول به خرج دادند و از تبریز هم چند خبرنگار و بعضی از استادان دانشگاه به من زنگ زدند و جویای این مسئله شدند. خلاصه در این چند روز من دائماً درگیر تلفنها و صحبتها بودهام.
محقق اضافه کرد: قرار بر این است که کار جدیتری در این زمینه انجام شود و چنانچه این کار انجام شد، خود به خود معلوم میشود چه کسی شبههافکنی میکند؟ چون من به این دوستان تبریزی قول دادهام فعلاً صحبتی نکنم تا آن کار پژوهشی انجام شود و مستندات قضیه دربیاید، فعلاً سکوت میکنم تا انشاءالله کار کمی سر و سامان بگیرد. آنها هم در پژوهشگاهی در تبریز دارند کارهایی میکنند و من هم قول دادهام فعلاً بیشتر از این حرفی نزنم.
این پژوهشگر گفت: میگویند کارشناسان با این حرفهای من مخالفت کردهاند. آنها اگر «کورشناس» هم بودند باید میپرسیدند ماخذ این شعر کجاست؟ وقتی دیوان طرف چاپ شده، میخواهیم بگوییم چه؟ میخواهیم بگوییم چاپ نشده؟! خُب این شعر (علی ای همای رحمت) قبلاً در دیوان شاعر دیگری چاپ شده است.
وی افزود: البته این چیزی از بزرگی شهریار کم نمیکند. او که در شاعری، ناتوان نبوده است، شهریار شاعر بزرگی است و شعرهای خوبی هم دارد و حتی در حوزه شعر مذهبی هم شعرهای خوبی دارد و به عنوان مثال شعر «شب علی» او کمتر از این شعر نیست.
محقق که از ادامه گفتگو اجتناب میورزید، نام شاعری را هم که او معتقد است شعر «علی ای همای رحمت» در دیوان او چاپ شده، ذکر نکرد و بار دیگر تاکید کرد: فعلاً اجازه بدهید این هیاهوها بخوابد، آن وقت درباره این موضوع بیشتر حرف میزنم. من به دوستان پژوهشگر تبریزی هم قول دادهام که فعلاً در این زمینه صحبتی نکنم تا کارهای تحقیقیشان را انجام دهند. آنها گفتهاند مستنداتی در این باره هست و من هم منتظرم مستندات آنها را ببینم.
جواد محقق روز 25 شهریور در مراسم گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار و رونمایی از کتاب «سلام بر حیدربابا» در حوزه هنری گفته بود: با وجود احترام فراوانی که برای شهریار قائلم در سال 60 یا 61 و در زمان حیات ایشان این موضوع را مطرح کردم که شائبههایی وجود دارد که این شعر سروده شهریار نباشد، ولی این مسئله شان ایشان را هم کاهش نمیدهد. به هر حال تحقیقات ادبی باید راه خودش را برود تا بتواند پرتوی بیشتری را در روی واقعیات بیفکند. البته من در این مورد مقالهای هم نوشتم اما وقتی ماجرای خواب شهریار و دیدارش با مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رخ داد از انتشار آن به احترام این رخداد صرفنظر کردم، اما معتقدم باید بالاخره روزی این مسئله مطرح شود.
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