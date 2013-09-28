به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد افشا شده در خصوص جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از کشورهای مختلف بر این امر تاکید دارند که انگلیس در امر جاسوسی آنلاین از کشورهای مختلف به آمریکا کمک کرده است.

انگلیس این کار (جاسوسی) را با دسترسی به فیبرهای نوری انجام می دهد.

در همین رابطه روزنامه گاردین، از متهم شدن انگلیس به تلاش برای جلوگیری از اصلاحات اتحادیه اروپا در حوزه حفاظت از اطلاعات خبر داد. هدف از اصلاح این قوانین مشکل کردن جاسوسی از اطلاعات آنلاین است.

پارلمان اروپا در حال برنامه ریزی برای رای گیری در خصوص این اصلاحات ظرف هفته های آتی است اما کارشناسان از این امر هراس دارند که انگلیس از تصویب قوانین جدید جلوگیری کند.

در همین رابطه "کریستوفر گراهام" کمیسر اطلاعات انگلیس در کنفرانس بین المللی حفاظت از اطلاعات در ورشو اعلام کرد : اولین طرح ارائه شده در خصوص این اصلاحات به گونه ای است که انگلیس علاقه ای برای اجرای آن ندارد.

به گزارش مهر، افشای جاسوسی آمریکا از کشورهای اروپایی و کشف وسایل شنود در مقر اتحادیه اروپا در ایالات متحده سبب شد تا اتحادیه اروپا حساسیت ویژه ای در مورد حفاظت اطلاعات داشته باشد و حتی در روزهای اخیر عنوان شد که ممکن است بروکسل قرارداد تبادل اطلاعات با آمریکا در مورد منابع مالی تروریست ها را به سبب اقدام واشنگتن در جاسوسی از کشورهای اروپایی قطع کند.