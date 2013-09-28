به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در صورت عدم تصویب بودجه سالانه آمریکا تا روز دوشنبه، بخش هایی از دولت تعطیل شده و بخش های دیگر همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

نهادهایی که از این تعطیلی ضربه خواهند خورد، بخش های گردشگری و ارتش آمریکا هستند به طوریکه تمام پارک های ملی و محل های گردشگری در ایالات متحده تعطیل می شوند.

در مورد ارتش نیز تمام یک میلیون و 400 هزار نیروی فعال در پست های خود حضور خواهند داشت، اما از پرداخت حقوق به آنها خبری نخواهد بود.

اما بخش هایی که در صورت تعطیلی دولت همچنان فعال خواهند بود شامل کارمندان کنترل هوایی، وزارت خارجه و ادارات بیمه می شوند. دولت آمریکا به آژانس ها و ادارات فدرال این کشور هشدار داده که خود را برای تعطیلی دولت به دلیل نبود بودجه آماده کنند.

تعطیل شدن دولت در آمریکا ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور می زند، از همین رو کاخ سفید در تلاش است تا به هر نحو ممکن کنگره را راضی به تصویب بوجه جدید کند.

سال مالی آمریکا در تاریخ 30 سپتامبر به پایان می رسد و اگر تا این تاریخ کنگره بودجه جدید را تصویب نکند دولت مجبور خواهد بود تا فعالیت های خود را متوقف کند.

بر اساس این گزارش، گویا برخی از اعضای کنگره با برنامه های اوباما به ویژه در بخش بهداشت و شرایط بیمه اختلاف نظر دارند و همین امر سبب شده تا بودجه مورد رضایت کنگره نباشد.

اگر بودجه جدید فدرال آمریکا تا تاریخ 30 سپتامبر تصویب نشود، تعدادی از ادارات فدرال این کشور در تاریخ اول اکتبر تعطیل خواهند بود و بخش قابل توجهی از کارمندان دولت نیز حقوق خود را دریافت نخواهند کرد.

در سال گذشته نیز چنین وضعیتی برای دولت آمریکا پیش آمده بود. البته در آن مورد اختلاف نظر در مورد نرخ جدید مالیات سبب شده بود تا میان کاخ سفید و کنگره اختلاف بیفتد.