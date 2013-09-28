به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب "بنجامین ویلیامز" استرالیایی به عنوان داور دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال تایلند و ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های 2015 استرالیا خبر داد.

همچنین "متیو جیمز کرم" به عنوان کمک داور اول و "هاکان آناز" به عنوان کمک داور دوم هر دو از استرالیا، "بنجامین ویلیامز" را در امر قضاوت این بازی همراهی خواهند کرد. "یاکوب موحد امیرول" از مالزی هم داور چهارم این بازی خواهد بود.

این داور استرالیایی، قضاوت دیدار دو تیم اف‌سی سئول کره‌جنوبی و استقلال ایران در دور رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را هم برعهده داشت.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال تایلند و ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های 2015 استرالیا 24 آبان‌ماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می‌شود.