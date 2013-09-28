بهزاد ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در پنج ماهه گذشته سه نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد دو نفر مرد و یک نفر زن بوده اند.

وی تعداد جان باختگان مسوميت با گاز در مدت مشابه سال قبل را یک نفر عنوان کرد و افزود: مقایسه پنج ماهه سال قبل و سال جاری رشد 200 درصدی را در تعداد فوتي هاي مسموميت با گاز در اردبیل نشان می دهد.

مدیركل پزشكي قانوني استان همچنین با اشاره به آمار فوتی ها بر اثر سوختگی یادآور شد: آمار متوفيات ناشي از سوختگي در اردبیل نيز طی این مدت شش نفر بوده است.

وی تصریح کرد: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد فوتي هاي ناشي از سوختگي 9 بود، 33 درصد کاهش داشته است.

به گفته ولیزاده از كل فوتي هاي ناشي از سوختگي اين استان طي پنج ماهه اول سال جاری دو نفر مرد و چهار نفر زن بودند.