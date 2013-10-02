به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سناریوهای روی میز وزارت نفت به منظور احیای دیپلماسی انرژی، صادرات گازهای ترش ایران به قلب کشورهای اروپایی است از این رو در کنار آغاز مذاکرات، ایجاد زیر ساخت های انتقال و صادرات گاز هم در دستور کار قرار گرفته است.



یکی از یزرساخت های در دست اجرا ساخت تاسیسات الكتروكمپرسورگازي تبریز بوده که هم اکنون با گذشت 5 سال از آغاز طراحی، ساخت و نصب اولین تاسیسات الكتروكمپرسورگازي، هنوز ساخت این ایستگاه جدید گازی به پایان نرسیده است.



با این وجود مسئولان شرکت ملی گاز ایران تاکید می‌کنند که به زودی عملیات راه‌اندازی و بهره‌برداری رسمی از تاسیسات جدید الكتروكمپرسورگازي تبریز به پایان خواهد رسید.



حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز در حاشیه بازدید از تاسیسات جدید الكتروكمپرسورگازي تبریز با اشاره به برنامه‌ریزی برای تامین پایدار صادرات گاز ایران به ترکیه در فصل زمستان از راه‌اندازی تاسیسات جدید الكتروكمپرسورگازي تبریز در آینده‌ای نزدیک خبر داده و تاکید کرده است: این اولین تاسیسات الكتروكمپرسور صنعت گاز کشور است.



پیش بینی می‌شود در صورت تکمیل مراحل ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات جدید الكتروكمپرسورگازي در تبریز ظرفیت صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی متقاضی گاز، از حدود 30 تا 35 میلیون مترمکعب فعلی به بیش از 40 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.



یکی از مسیرهای ایران برای صادرات گاز به اروپا خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی یکهزار و 300 کیلومتر بوده که تاکنون ساخت قطعه اول و دوم این خط لوله گاز از عسلویه تا اهواز به طول 611 کیلومتر به پایان رسیده است.



از سوی دیگر در صورت ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه 90 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم شود.



در حال حاضر بخش عمده گاز تحویلی به ترکیه از مسیر خط لوله 365 کیلومتری تکاب- شاهین دژ- میاندوآب با ظرفیت انتقال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تا مرز بازرگان منتقل می شود.



در شرایط فعلی مراحل تکمیل خط لوله 56 اینج ششم سراسری در قطعه سوم و چهارم در حال انجام بوده که این خط لوله از ظرفیت انتقال روزانه 100 میلیون مترمکعب گاز تا مرز بازرگان را برخوردار است.



خط لوله نهم سراسری هم یکی دیگر از خطوط صادراتی گاز به ترکیه و سایر خریداران اروپایی گاز ایران بوده که اخیرا کنسرسیومی متشکل از بخش خصوصی، ساینوپک چین و یک شرکت روسی پیشنهادی برای تامین مالی و اجرای این پروژه به به روش B.O.O به شرکت ملی گاز ارائه کرده است.

در دولت دهم نمایندگان ویژه رئیس جمهور ساخت خط لوله یکهزار و 850 کیلومتری نهم سراسری برای صدور مستقیم گاز ایران با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد و 325 میلیون یورویی را تصویب کرده بودند.



بر اساس برنامه تعیین شده باید این خط لوله به منظور صدور مستقیم گاز تولیدی فازهای میدان مشترک پارس جنوبی به ترکیه و سپس اروپا در چهار قطعه باید در مدت سه سال در مدار بهره برداری قرار بگیرد که ساخت این لوله گازی هم با تاخیر روبرو است.



ظرفیت انتقال گاز طبیعی خط لوله نهم سراسری حدود 110 میلیون متر مکعب در روز بوده که قرار است در 4 قطعه اهواز- عسلویه به طول 605 کیلومتر، اهواز- کرمانشاه به طول 461 کیلومتر، کرمانشاه - میاندوآب به طول 348 کیلومتر و میاندوآب - مرز بازرگان به طول 436 کیلومتر ساخته شود.