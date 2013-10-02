پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت شیخ مصطفی رهنما

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت روحانی مجاهد مرحوم حجت الاسلام شیخ مصطفی رهنما را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در گذشت روحانی مجاهد مرحوم حجة الاسلام آقای شیخ مصطفی رهنما رحمة الله علیه را به بازماندگان و دوستان و همفکران ایشان تسلیت میگویم. تلاش خستگیناپذیر این روحانی پارسا در مبارزهی قلمی و فکری برای مسألهی فلسطین که از جوانی تا کهنسالی و در بیش از نیم قرن ادامه داشت، چهرهای نادر و تحسین برانگیز از وی در ذهن همهی کسانی که این عالمِ متواضع و پر استقامت را میشناختند، ترسیم میکرد. از خداوند رحمت و علوّ درجات برای ایشان مسألت میکنم.
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